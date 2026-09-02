Ο Μίκα Μούρινεν δέχθηκε πρόστιμο στο Ελσίνκι για υπερβολική ταχύτητα και έλλειψη διπλώματος

Ο Μίκα Μούρινεν ολοκλήρωσε μια δύσκολη σεζόν στην Παρτιζάν. Λίγο πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ όπου θα αγωνιστεί στο NCAA για λογαριασμό του Άρκανσας, ο διεθνής Φινλανδός μπασκετμπολίστας είχε κάποιους… μπελάδες στο Ελσίνκι.

Ο Μίκα Μούρινεν -ο οποίος ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στην εθνική Φινλανδίας και με τον επιβλητικό τρόπο που καρφώνει την μπάλα- τιμωρήθηκε με πρόστιμο στο Ελσίνκι καθώς ξεπέρασε το επιτρεπτό όριο ταχύτητας στις 11 Μαΐου του 2026 (το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας αυτή την περίοδο).

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Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Φινλανδία, η αστυνομία σταμάτησε τον νεαρό παίκτη όταν το ραντάρ τον έπιασε να τρέχει με 76 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 40 χλμ./ώρα.

Στον έλεγχο που ακολούθησε, ο Μούρινεν έδειξε αμερικανικό δίπλωμα οδήγησης, το οποίο όμως είχε λήξει από το 2025. Έτσι, οι αρχές του επέβαλαν πρόστιμο ύψους 872 ευρώ για επικίνδυνη οδήγηση και έλλειψη άδειας.