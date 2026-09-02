Αθλητικά

Ο Μίκα Μούρινεν δέχθηκε πρόστιμο στο Ελσίνκι για υπερβολική ταχύτητα και έλλειψη διπλώματος

Τον έπιασαν να τρέχει και στη συνέχεια υπήρξε και έλεγχος για το δίπλωμά του
(AP Photo
(AP Photo/Sergei Grits)
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Ο Μίκα Μούρινεν ολοκλήρωσε μια δύσκολη σεζόν στην Παρτιζάν. Λίγο πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ όπου θα αγωνιστεί στο NCAA για λογαριασμό του Άρκανσας, ο διεθνής Φινλανδός μπασκετμπολίστας είχε κάποιους… μπελάδες στο Ελσίνκι.

Ο Μίκα Μούρινεν -ο οποίος ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στην εθνική Φινλανδίας και με τον επιβλητικό τρόπο που καρφώνει την μπάλα- τιμωρήθηκε με πρόστιμο στο Ελσίνκι καθώς ξεπέρασε το επιτρεπτό όριο ταχύτητας στις 11 Μαΐου του 2026 (το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας αυτή την περίοδο).

Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Φινλανδία, η αστυνομία σταμάτησε τον νεαρό παίκτη όταν το ραντάρ τον έπιασε να τρέχει με 76 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 40 χλμ./ώρα.

Στον έλεγχο που ακολούθησε, ο Μούρινεν έδειξε αμερικανικό δίπλωμα οδήγησης, το οποίο όμως είχε λήξει από το 2025. Έτσι, οι αρχές του επέβαλαν πρόστιμο ύψους 872 ευρώ για επικίνδυνη οδήγηση και έλλειψη άδειας.

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Αθλητικά
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