Ολυμπιακός: Η περίπτωση του Λέον Μπέιλι και η επαφή για Τιάγκο Νους και Γιάννη Αποστολάκη

Ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ενισχυθεί κι άλλο στα εξτρέμ, με την περίπτωση του Λέον Μπέιλι της Άστον Βίλα να είναι στη λίστα του. Ο Τζαμαϊκανός διεθνής μεσοεπιθετικός είναι εκτός πλάνων από τον Ουνάι Έμερι και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ολυμπιακός ψάχνει να συμπληρώσει το παζλ του ρόστερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον 29χρονο εξτρέμ να ξεχωρίζει ως περίπτωση. O Λέον Mπέιλι έχει συμβόλαιο με την Άστον Βίλα έως το καλοκαίρι του 2027 και βάσει του Transfermarkt, κοστολογείται στα 14.000.000 ευρώ. Οι συζητήσεις που φαίνεται πως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν είναι ξεκάθαρο εάν αφορούν κανονική μετεγγραφή ή δανεισμό.

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Ο παίκτης αποκτήθηκε από την Άστον Βίλα έναντι 32.000.000 ευρώ το καλοκαίρι του 2021, ύστερα από εκπληκτικές σεζόν με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Αποχώρησε από τους Γερμανούς με 39 γκολ και 25 ασίστ, μετά από 156 εμφανίσεις.

Οι αριθμοί του στην Άστον Βίλα κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα, αφού μετά από 163 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, σκόραρε 23 φορές και μοίρασε 25 ασίστ. Την περασμένη σεζόν, ωστόσο, αποφασίστηκε να παραχωρηθεί ως δανεικός στη Ρόμα. Εκεί παρέμεινε για έξι μήνες, έχοντας ελάχιστο χρόνο συμμετοχής και μετά από 11 ματς και μόλις 2 ασίστ, επέστρεψε στην Αγγλία. Το υπόλοιπο μισό εξελίχθηκε με τον ίδιο τρόπο περίπου, παίζοντας σε 18 ματς με την Άστον Βίλα ως το φινάλε.

Στο “τραπέζι” του Ολυμπιακού υπάρχει και η περίπτωση του Τιάγκο Νους του ΟΦΗ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως το βράδυ της Τρίτης (01.09.2026) υπήρξε και συνάντηση μεταξύ των δυο ομάδων. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εκτιμά τις ικανότητες του παίκτη, κάτι που ουσιαστικά μεταφράζεται και ως “πράσινο φως” για την απόκτησή του.

Την ίδια στιγμή, ο Γιάννης Αποστολάκης είναι στα “ραντάρ” του Ολυμπιακού, με τους “ερυθρόλευκους” να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση απόκτησης του 21χρονου μέσου του ΟΦΗ. Μάλιστα, στο Ηράκλειο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες η πληροφορία πως ο Ολυμπιακός έχει ήδη κάνει την πρώτη του κίνηση για τον ποδοσφαιριστή.