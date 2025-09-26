Ο Μίκα Μούρινεν στην Παρτίζαν: Ο 18χρονος Φινλανδός Slim Jesus θα αγωνιστεί στην Euroleague

Παίκτης της Παρτιζάν είναι και επίσημα ο Μίκα Μούρινεν. Ο 18χρονος Φινλανδός φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο με τους Σέρβους και θα αγωνίζεται στην Euroleague υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο πολλά υποσχόμενος Μίκα Μούρινεν, ο οποίος έχει το παρατσούκλι Slim Jesus, εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στο Eurobasket χάρη στα τρομερά καρφώματά του με τη Φινλανδία και πλέον θα αγωνίζεται στην Euroleague με τη φανέλα της Παρτιζάν.

Συνολικά στο τουρνουά είχε 6.6 πόντους και 1.9 ριμπάουντ ανά 11.1 λεπτά συμμετοχής σε 8 παιχνίδια.

Welcome to black side of white city!#KKPartizan pic.twitter.com/sX5hwhp8pE — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 26, 2025

Ο 18χρονος Φινλανδός στοχεύει να αγωνιστεί για έναν χρόνο στην Ευρώπη και στη συνέχεια να δηλώσει συμμετοχή στο Draft του NBA. Επιθυμία του είναι να κάνει καριέρα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, όπως ο συμπατριώτης του, Μάρκανεν.