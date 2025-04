Ο Μίκολας Αλέκνα έκανε ιστορικό παγκόσμιο ρεκόρ στη δισκοβολία με βολή στα 75.56μ.

Ο ασυναγώνιστος Μίκολας Αλέκνα έγραψε για ακόμα μία φορά ιστορία στη δισκοβολία, πετυχαίνοντας δύο φορές παγκόσμιο ρεκόρ στον ίδιο αγώνα.

Ο 22χρονος Λιθουανός πρωταθλητής, Μίκολας Αλέκνα, βελτίωσε δύο φορές το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ στη διάρκεια του Throws Series World Invitational στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ και έγινε ο πρώτος αθλητής που ξεπερνάει τα 75 μέτρα.

Αρχικά, έκανε παγκόσμιο ρεκόρ με βολή στα 74.89μ., ενώ στη συνέχεια έκανε 75.56μ., βελτιώνοντας το περσινό παγκόσμιο ρεκόρ κατά ένα μέτρο και 21 εκατοστά!

