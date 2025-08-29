Ο Μίλος Πάντοβιτς προτάθηκε στον Παναθηναϊκό και η περίπτωσή του Σέρβου επιθετικού ενδιαφέρει τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός πέρασε στη League Phase του Europa League, ετοιμάζεται να πουλήσει τον Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με ποσό ρεκόρ για την ομάδα (25 εκατ. ευρώ) και θέλει να ενισχυθεί.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να αντικαταστήσει τον Φώτη Ιωαννίδη με μια σημαντική μετεγγραφική κίνηση, αλλά ψάχνει και για περίπτωση επιθετικού που θα θεωρείται τρίτος στην ιεραρχία των σέντερ φορ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από τη Σερβία, στον Παναθηναϊκό, έχει προταθεί και εξετάζεται σοβαρά η περίπτωση του 23χρονου Σέρβου στράικερ της Μπάτσκα Τόπολα, Μίλος Πάντοβιτς!

Ο κεντρικός επιθετικός από το Νόβι Σαντ, αγωνίζεται στην Μπάτσκα Τόπολα από το καλοκαίρι του 2023 (έχει σκοράρει και κόντρα στον Ολυμπιακό), με το συμβόλαιο του να εκπνέει το 2026.

Έχει σκοράρει 28 φορές σε 93 ματς, ενώ μετρά και 17 ασίστ. Μεταξύ άλλων ο Πάντοβιτς έχει αγωνιστεί στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά και την Βόζντοβατς, με την οποία βρήκε δίχτυα 16 φορές σε 86 συμμετοχές.