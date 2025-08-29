Αθλητικά

Ο Μίλος Πάντοβιτς προτάθηκε στον Παναθηναϊκό και η περίπτωσή του Σέρβου επιθετικού ενδιαφέρει τους «πράσινους»

Ο Σέρβος επιθετικός δεν περνάει αδιάφορος από το “τριφύλλι”
Ο Μίλος Πάντοβιτς (AP Photo
Ο Μίλος Πάντοβιτς (AP Photo/Darko Vojinovic)

Ο Παναθηναϊκός πέρασε στη League Phase του Europa League, ετοιμάζεται να πουλήσει τον Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με ποσό ρεκόρ για την ομάδα (25 εκατ. ευρώ) και θέλει να ενισχυθεί.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να αντικαταστήσει τον Φώτη Ιωαννίδη με μια σημαντική μετεγγραφική κίνηση, αλλά ψάχνει και για περίπτωση επιθετικού που θα θεωρείται τρίτος στην ιεραρχία των σέντερ φορ.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από τη Σερβία, στον Παναθηναϊκό, έχει προταθεί και εξετάζεται σοβαρά η περίπτωση του 23χρονου Σέρβου στράικερ της Μπάτσκα Τόπολα, Μίλος Πάντοβιτς!

Ο κεντρικός επιθετικός από το Νόβι Σαντ, αγωνίζεται στην Μπάτσκα Τόπολα από το καλοκαίρι του 2023 (έχει σκοράρει και κόντρα στον Ολυμπιακό), με το συμβόλαιο του να εκπνέει το 2026.

Έχει σκοράρει 28 φορές σε 93 ματς, ενώ μετρά και 17 ασίστ. Μεταξύ άλλων ο Πάντοβιτς έχει αγωνιστεί στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά και την Βόζντοβατς, με την οποία βρήκε δίχτυα 16 φορές σε 86 συμμετοχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo