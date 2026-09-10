«Βολές» Καραπαπά κατά Αλαφούζου στη Super League: «Βάζει μπουρλότο στο πρωτάθλημα με τα τηλεοπτικά»

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς έριξε “βολές” κατά του Γιάννη Αλαφούζου και του πλάνου του για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων της Super League, υποστηρίζοντας ότι “βάζει μπουρλότο στο ίδιο το πρωτάθλημα”.

Μιλώντας στο δ.σ. της Super League, ο Κώστας Καραπαπάς έκανε λόγο για ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς ο Γιάννης Αλαφούζος είναι πρόεδρος του Παναθηναϊκού, της λίγκας, αλλά και του τηλεοπτικού σταθμού που προσφέρει συμβόλαια στις ομάδες του πρωταθλήματος.

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Η ομιλία του Καραπαπά

Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θεσμικό ζήτημα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Αλαφούζος να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα την ιδιότητά του ως προέδρου της Super League, ως προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και προέδρου και ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, χωρίς να τίθεται ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Όταν ο πρόεδρος της Super League και ταυτόχρονα πρόεδρος μιας ανταγωνίστριας ΠΑΕ διαμορφώνει μέσω του τηλεοπτικού σταθμού του οικονομικές σχέσεις με άλλες ΠΑΕ, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για την ανεξαρτησία των σχέσεων μέσα στη Λίγκα.

Ειδικά στην περίπτωση της ΠΑΕ Ηρακλής: πώς μπορεί να αποκλειστεί η εντύπωση ότι μια πρόταση τηλεοπτικού συμβολαίου εκτός αγοράς μπορεί να συνδέεται, άμεσα με τη στάση στη ψηφοφορία στις εκλογές της Super League και ενδεχομένως έμμεσα σε άλλα ζητήματα;

Δεν διατυπώνουμε ισχυρισμούς χωρίς στοιχεία. Λέμε όμως ότι ο ίδιος ο θεσμικός ρόλος του προέδρου απαιτεί να μην αφήνεται ούτε καν περιθώριο για τέτοιες υπόνοιες.

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Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο πρόεδρος της Super League παρακινεί ΠΑΕ να αθετήσουν υφιστάμενες τηλεοπτικές συμβάσεις τους. Εφόσον αυτό ισχύει, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα.

Μια τέτοια πρακτική ουσιαστικά βάζει μπουρλότο στο ίδιο το πρωτάθλημα και στρέφεται εναντίον του κύριου τηλεοπτικού συνεργάτη της Super League (εταιρεία per capita) που, σε μια δύσκολη περίοδο, στήριξε οικονομικά το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μιλάμε για τηλεοπτικές συμφωνίες που συνολικά προσφέρουν πάνω από €60 εκατ. στις ΠΑΕ, με διαφανείς όρους και έδωσαν σε όλες τις ομάδες τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά συμβόλαια της ιστορίας τους.