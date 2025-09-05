Ο Μίλτος Τεντόγλου έπιασε το κοντάρι και έκανε άλμα επί κοντώ μπροστά στον Εμμανουήλ Καραλή

Η ελληνική αποστολή του στίβου βρίσκεται ήδη στο Τόκιο και προετοιμάζεται για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, με τον Μίλτο Τεντόγλου να τεστάρει τις δυνάμεις και στο επί κοντώ.

Οι Έλληνες πρωταθλητές του στίβου συνεχίζουν την προετοιμασίας τους για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου επί ιαπωνικού εδάφους, με τον Μίλτο Τεντόγλου να δοκιμάζει και κάτι διαφορετικό στην προπόνηση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους θέλησε να ασχοληθεί με το άθλημα του κολλητού του, Εμμανουήλ Καραλής, τεστάροντας τις δυνάμεις του στο επί κοντώ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έπιασε το κοντάρι και δοκίμασε να κάνει άλμα, υπό το βλέμμα του Εμμανουήλ Καραλή. Το αποτέλεσμα, όμως, δεν ήταν επιθυμητό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν μπόρεσε ούτε να λυγίσει το κοντάρι και τελικά δεν ολοκλήρωσε την προσπάθεια του όπως φαίνεται στο video του ΣΕΓΑΣ στο Instagram.

Αντίθετα, η σφυροβόλος, Σταματία Σκαρβέλη, με τη βοήθεια του Χάρη Καραλή και του Μαρτσίν Στσεπάνσκι, κατάφερε να κάνει το πρώτο της άλμα στο επί κοντώ.