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Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η πρώτη ενδεκάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στους Πειραιώτες, για το ματς της Super League

Με αρκετές αλλαγές οι επιλογές του Βάσκου τεχνικού, για το ματς με τον ΟΦΗ
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 4η αγωνιστική της Super League, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να κάνει το ντεμπούτο του στον ερυθρόλευκο πάγκο.

Μέσα σε λίγες ώρες, ο Ιμανόλ Ιγκουαθίλ αντικατέστησε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και πλέονκάνει και την πρώτη του εμφάνιση ωρ προπονητής του Ολυμπιακού, στο ματς πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ.

Ο Βάσκος τεχνικός αποκάλυψε την πρώτη του 11άδα στον Ολυμπιακό. Ο Αλγκουαθίλ έκανε έξι αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που είχαν παραταχθεί οι ερυθρόλευκοι την προηγούμενη εβδομάδα στον Βόλο, με τους Πέντερσεν, Τικνιζιάν, Πουέρτα, Φρόιλερ, Φορτούνη και Γκονσάλες να παίρνουν φανέλα βασικού.

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ζότα, Γκονσάλες.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς

Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντανάς, Τρύφωνας Πετρόπουλος

4ος: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

AVAR: Μιχάλης Ματσούκας

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