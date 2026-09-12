Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1 τελικό: Πρώτη ήττα για τους Πειραιώτες στο πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 4η αγωνιστική της Super League και στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του!
Σέντρα του Ζέλσον μαρτίνς από αριστερά, κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ, η μπάλα δεν βρήκε εστία
Στα χέρισ του Χριστογεώργυ η μπάλα, μετά την κεφαλιά του Ζότα Σίλβα
Πρόβλημα ο Θεοδοσουλάκης του ΟΦΗ
ο Τσικίνιο στη θέση του Μαρτίνς
Στο τείχος η εκτέλεση, χάθηκε στη συνέχεια η ευκαιρία
Ο Τσικίνιο βρίσκεται στο έδαφος και δείχνει να πονάει αρκετά
Φάουλ σε καλό σημείο για τον Ολυμπιακό - θα το εκτελέσει ο Μπέιλι
Τελευταίο δεκάλεπτο στο ματς
Λίγο έλειψε ο Πιρόλα να βάλει αυτογκόλ σε προσπάθεια να διώξει μια μπαλιά από τα αριστερά. Ο Ορτέγκα έδιωξε σε κόρνερ
Καραχάλιος και Θεοδοσουλάκης στις θέσεις των Μπουχαλάκη και Φούντα
Σα και Μπέιλι στο ματς
Οι Κρητικοί έβγαλαν πολύ όμορφα και γρήγορα την αντεπίθεση, ο Αθανασίου με μια μπαλιά βρήκε ολομόναχο τον Κόντρο μέσα στην περιοχή, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ νίκησε τον Ορτέγα και έγραψε το 0-1
Γιάρεμτσουκ και Έσε στο ματς
Σκόρερ ο Κόντρο για τον ΟΦΗ, με υπέροχο σουτ εντός μεγάλης περιοχής
Επικίνδυνο γύρισμα του Τικνιζιάν, ο Χριστογεώργος έδιωξε και στη συνέχεια η άμυνα του ΟΦΗ
Τρέχει αίμα από το δεξί φρύδι του Πιρόλα
Ο Ολυμπιακός, πάντως, έχει ανεβάσει "στροφές" και προσπαθεί να φτιάξει ευκαιρία στα αντίπαλα καρέ
Δεν έχουν βρει στόχο κάποιες σέντρες του Φορτούνη
ο ΟΦΗ βγήκε στην αντεπίθεση, κυκλοφόρησε την μπάλα έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού. ο Φούντας έπιασε το συρτό σουτ και έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ορτέγκα
Ο Ορτέγκα μπλόκαρε με ευκολία το σουτ του Αθανασίου
ο ΟΦΗ κυκλοφόρησε γρήγορα τη μπάλα, ο Αθανασίου έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Ντίκμαν προσπάθησε να πιάσει με τη μια το σουτ αλλα δεν έκανε σωστή επαφή με την μπάλα
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Μετά από μακρινή μπαλιά, ο Γκονζάλες είδεν την μπάλα μπροστά του, έπιασε με την μια το σουτ, αλλά την έστειλε ψηλά άουτ
Στην εξέλιξη της φάσης οι Κρητικοί στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα με κοντινή προβολή του Αϊτορ, ο οποίος ήταν όμως σε θέση οφσάιντ
Διαγώνιο σουτ του Φούντα, με την μπάλα να σταματά στο δεξί δοκάρι του Ορτέγα. Μάλιστα ο κίπερ του Ολυμπιακού έκανε επαφή με την μπάλα.
Στην εξέλιη της φάσης σκόραρε, αλλά το γκολ που μπήκε ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ
Παράλληλο γύρισμα του Ζότα Σίλβα μέσα από τη μεγάλη περιοχή, δεν βρέθηκε παίκτης του Ολυμπιακού να πλασάρει και η ευκαιρία χάθηκε, αφού η σέντρα που βγήκε από τα δεξιά δεν ήταν καλή
ο ΟΦΗ προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα κι έτσι να περιορίσει την επιθετικότητα των γηπεδούχων
Εκτέλεση κόρνερ του Φορτούνη, κεφαλιά του Πιρόλα, η μπάλα έφυγε άουτ
Υπέροχη πάσα πάσα από τον Τσικίνο κάθετα στην άμυνα, ο Σίλβα πάτησε περιοχή, σούταρε, όμως η μπάλα βρήκε στα σώματα και βγήκε ο κίπερ και μπλόκαρε
Μακρινό σουτ του Ζότα Σίλβα, η μπάλα έφυγε άουτ
Χαμηλός ο ρυθμός του αγώνα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να "χτίσει" μια καλή επιθετική προσπάθεια, αλλά ο ΟΦΗ δεν έχει πρόβλημα να μπλοκάρει τους γηπεδούχους
Τη θέση του Νικολάου παίρνει ο Κρίζμανιτς
Ο Νικολάου του ΟΦΗ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και πιθανότατα θα γίνει αναγκαστική αλλαγή
ο Χριστογεώργος μπλόκαρε με ευκολία το πλασέ του Πουέρτα μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση αριστερά
Ο Ντίκμαν έκανε το σουτ εντός μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού και από θέση δεξιά, η μπάλα όμως πήγς στον Φούντα που σκόραρε με κοντινό πλασέ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οριακό οφσάιντ του σκόρερ
Γκολ ο ΟΦΗ με τον Φούντα, που όμως ακυρώνεται από τον επόπτη για οφσάιντ
Σε θέση επίθεσης ο Ολυμπιακός, προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα και να πλησιάσει τα αντίπαλα καρέ. Ο ΟΦΗ δεν έχει πρόβλημα μέχρι στιγμής
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Στο ξεκίνημα της σεζόν, μετά από 3 αγωνιστικές, ο Ολυμπιακός μετρά 7 βαθμούς, ενώ οι Κρητικοί έχουν 6 βαθμούς
Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς
Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντανάς, Τρύφωνας Πετρόπουλος
4ος: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης
VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
AVAR: Μιχάλης Ματσούκας
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Αθανασίου, Νικολάου, Πούγγουρας, Κωστούλας, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Φούντας, Αϊτόρ, Κόντρο.
Στον πάγκο οι: Λίλο, Κάτσικας, Κρίζμανιτς, Αποστολάκης, Καινουργιάκης, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ρομάνο, Χατζηγιοβάνης, Νους, Θεοδοσουλάκης
Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε σχηματισμό με τρεις κεντρικούς στόπερ όπως κάνει συνήθως. Εκτός βασικού σχήματος έμεινε ο Νους και ο Αποστολάκης, δύο ποδοσφαιριστές που έχουν ενεργό συμβόλαιο με τον ΟΦΗ, αλλά θα συνεχίσουν την καριέρα τους στον Ολυμπιακό
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ζότα, Γκονσάλες.
Στην πρώτη του παρουσία στον πάγκο της ομάδας, ο Βάσκος τεχνικός έκανε έξι αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που είχαν παραταχθεί οι ερυθρόλευκοι την προηγούμενη εβδομάδα στον Βόλο, με τους Πέντερσεν, Τικνιζιάν, Πουέρτα, Φρόιλερ, Φορτούνη και Γκονσάλες να παίρνουν φανέλα βασικού.
Ο Ολυμπιακός πέρασε μια δύσκολη εβδομάδα. Άφησε δυο βαθμούς στο Πανθεσσαλικό (1-1 με τον Βόλο), έλυσε τη συνεργασία του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και έβαλε στο “τιμόνι” της ομάδας τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της Super League