Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1 τελικό: Πρώτη ήττα για τους Πειραιώτες στο πρωτάθλημα

Πρώτο ματς για τους Πειραιώτες επί «εποχής» Ιμανόλ Αλγκουαθίλ
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
4η αγωνιστική Super League – Γήπεδο: «Καραϊσκάκης»
Διαιτητής: Φωτιάς / VAR: Τσακαλίδης
0 - 1
τελικό
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 4η αγωνιστική της Super League και στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του!

20:55 | 12.09.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για τον ΟΦΗ μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού
20:55 | 12.09.2026
90+5'

Σέντρα του Ζέλσον μαρτίνς από αριστερά, κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ, η μπάλα δεν βρήκε εστία

20:51 | 12.09.2026
20:47 | 12.09.2026
6 τα λεπτά των καθυστερήσεων
20:45 | 12.09.2026
87'

Στα χέρισ του Χριστογεώργυ η μπάλα, μετά την κεφαλιά του Ζότα Σίλβα

20:44 | 12.09.2026
84'

Πρόβλημα ο Θεοδοσουλάκης του ΟΦΗ

20:43 | 12.09.2026
83'
Αλλαγή για τον Ολυμπιακό

ο Τσικίνιο στη θέση του Μαρτίνς

20:42 | 12.09.2026

Στο τείχος η εκτέλεση, χάθηκε στη συνέχεια η ευκαιρία

20:42 | 12.09.2026

Ο Τσικίνιο βρίσκεται στο έδαφος και δείχνει να πονάει αρκετά

20:41 | 12.09.2026
82'

Φάουλ σε καλό σημείο για τον Ολυμπιακό - θα το εκτελέσει ο Μπέιλι

20:40 | 12.09.2026

Τελευταίο δεκάλεπτο στο ματς

20:39 | 12.09.2026
80'
Μεγάλη ευκαιρία του ΟΦΗ

Λίγο έλειψε ο Πιρόλα να βάλει αυτογκόλ σε προσπάθεια να διώξει μια μπαλιά από τα αριστερά. Ο Ορτέγκα έδιωξε σε κόρνερ

20:37 | 12.09.2026
78'
Διπλή αλλαγή για τον ΟΦΗ

Καραχάλιος και Θεοδοσουλάκης στις θέσεις των Μπουχαλάκη και Φούντα

20:35 | 12.09.2026
20:30 | 12.09.2026
75'
Διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Σα και Μπέιλι στο ματς

20:28 | 12.09.2026

Οι Κρητικοί έβγαλαν πολύ όμορφα και γρήγορα την αντεπίθεση, ο Αθανασίου με μια μπαλιά βρήκε ολομόναχο τον Κόντρο μέσα στην περιοχή, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ νίκησε τον Ορτέγα και έγραψε το 0-1

20:27 | 12.09.2026
68'
Διπλή αλλαγή για Ολυμπιακό

Γιάρεμτσουκ και Έσε στο ματς

20:27 | 12.09.2026

Σκόρερ ο Κόντρο για τον ΟΦΗ, με υπέροχο σουτ εντός μεγάλης περιοχής

20:24 | 12.09.2026
66'
ΓΚΟΛ για τον ΟΦΗ, 0-1
20:20 | 12.09.2026
64'

Επικίνδυνο γύρισμα του Τικνιζιάν, ο Χριστογεώργος έδιωξε και στη συνέχεια η άμυνα του ΟΦΗ

20:19 | 12.09.2026
60'
Κίτρινη κάρτα στον Πιρόλα, για μαρκάρισμα που έκανε στο χώρο του κέντρου
20:18 | 12.09.2026

Τρέχει αίμα από το δεξί φρύδι του Πιρόλα

20:18 | 12.09.2026

Ο Ολυμπιακός, πάντως, έχει ανεβάσει "στροφές" και προσπαθεί να φτιάξει ευκαιρία στα αντίπαλα καρέ

20:15 | 12.09.2026
58'

Δεν έχουν βρει στόχο κάποιες σέντρες του Φορτούνη

20:09 | 12.09.2026
54'

ο ΟΦΗ βγήκε στην αντεπίθεση, κυκλοφόρησε την μπάλα έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού. ο Φούντας έπιασε το συρτό σουτ και έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ορτέγκα

20:07 | 12.09.2026
49'

Ο Ορτέγκα μπλόκαρε με ευκολία το σουτ του Αθανασίου

20:06 | 12.09.2026
46'

ο ΟΦΗ κυκλοφόρησε γρήγορα τη μπάλα, ο Αθανασίου έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Ντίκμαν προσπάθησε να πιάσει με τη μια το σουτ αλλα δεν έκανε σωστή επαφή με την μπάλα

20:04 | 12.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:04 | 12.09.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

19:47 | 12.09.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
19:46 | 12.09.2026
45+2

Μετά από μακρινή μπαλιά, ο Γκονζάλες είδεν την μπάλα μπροστά του, έπιασε με την μια το σουτ, αλλά την έστειλε ψηλά άουτ

19:41 | 12.09.2026
19:40 | 12.09.2026

Στην εξέλιξη της φάσης οι Κρητικοί στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα με κοντινή προβολή του Αϊτορ, ο οποίος ήταν όμως σε θέση οφσάιντ

19:39 | 12.09.2026

Διαγώνιο σουτ του Φούντα, με την μπάλα να σταματά στο δεξί δοκάρι του Ορτέγα. Μάλιστα ο κίπερ του Ολυμπιακού έκανε επαφή με την μπάλα.

19:36 | 12.09.2026
38'
Μεγάλη φάση για τον ΟΦΗ με δοκάρι

Στην εξέλιη της φάσης σκόραρε, αλλά το γκολ που μπήκε ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ

19:34 | 12.09.2026
36'

Παράλληλο γύρισμα του Ζότα Σίλβα μέσα από τη μεγάλη περιοχή, δεν βρέθηκε παίκτης του Ολυμπιακού να πλασάρει και η ευκαιρία χάθηκε, αφού η σέντρα που βγήκε από τα δεξιά δεν ήταν καλή

19:34 | 12.09.2026

ο ΟΦΗ προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα κι έτσι να περιορίσει την επιθετικότητα των γηπεδούχων

19:34 | 12.09.2026
19:33 | 12.09.2026
19:30 | 12.09.2026
19:28 | 12.09.2026
31'

Εκτέλεση κόρνερ του Φορτούνη, κεφαλιά του Πιρόλα, η μπάλα έφυγε άουτ

19:28 | 12.09.2026
27'

Υπέροχη πάσα πάσα από τον Τσικίνο κάθετα στην άμυνα, ο Σίλβα πάτησε περιοχή, σούταρε, όμως η μπάλα βρήκε στα σώματα και βγήκε ο κίπερ και μπλόκαρε

19:21 | 12.09.2026
24'

Μακρινό σουτ του Ζότα Σίλβα, η μπάλα έφυγε άουτ

19:18 | 12.09.2026
20'

Χαμηλός ο ρυθμός του αγώνα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να "χτίσει" μια καλή επιθετική προσπάθεια, αλλά ο ΟΦΗ δεν έχει πρόβλημα να μπλοκάρει τους γηπεδούχους

19:14 | 12.09.2026
19:12 | 12.09.2026
13'
Αναγκαστική αλλαγή για τον ΟΦΗ

Τη θέση του Νικολάου παίρνει ο Κρίζμανιτς

19:11 | 12.09.2026

Ο Νικολάου του ΟΦΗ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και πιθανότατα θα γίνει αναγκαστική αλλαγή

19:11 | 12.09.2026
12'

ο Χριστογεώργος μπλόκαρε με ευκολία το πλασέ του Πουέρτα μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση αριστερά

19:06 | 12.09.2026

Ο Ντίκμαν έκανε το σουτ εντός μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού και από θέση δεξιά, η μπάλα όμως πήγς στον Φούντα που σκόραρε με κοντινό πλασέ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οριακό οφσάιντ του σκόρερ

19:04 | 12.09.2026
5'

Γκολ ο ΟΦΗ με τον Φούντα, που όμως ακυρώνεται από τον επόπτη για οφσάιντ

19:04 | 12.09.2026
5'

Σε θέση επίθεσης ο Ολυμπιακός, προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα και να πλησιάσει τα αντίπαλα καρέ. Ο ΟΦΗ δεν έχει πρόβλημα μέχρι στιγμής

18:57 | 12.09.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
18:49 | 12.09.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

18:45 | 12.09.2026

Στο ξεκίνημα της σεζόν, μετά από 3 αγωνιστικές, ο Ολυμπιακός μετρά 7 βαθμούς, ενώ οι Κρητικοί έχουν 6 βαθμούς

18:45 | 12.09.2026

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς

Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντανάς, Τρύφωνας Πετρόπουλος

4ος: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

AVAR: Μιχάλης Ματσούκας

18:44 | 12.09.2026

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Αθανασίου, Νικολάου, Πούγγουρας, Κωστούλας, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Φούντας, Αϊτόρ, Κόντρο.

Στον πάγκο οι: Λίλο, Κάτσικας, Κρίζμανιτς, Αποστολάκης, Καινουργιάκης, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ρομάνο, Χατζηγιοβάνης, Νους, Θεοδοσουλάκης

18:43 | 12.09.2026

Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε σχηματισμό με τρεις κεντρικούς στόπερ όπως κάνει συνήθως. Εκτός βασικού σχήματος έμεινε ο Νους και ο Αποστολάκης, δύο ποδοσφαιριστές που έχουν ενεργό συμβόλαιο με τον ΟΦΗ, αλλά θα συνεχίσουν την καριέρα τους στον Ολυμπιακό

18:43 | 12.09.2026
18:43 | 12.09.2026

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ζότα, Γκονσάλες.

18:43 | 12.09.2026

Στην πρώτη του παρουσία στον πάγκο της ομάδας, ο Βάσκος τεχνικός έκανε έξι αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που είχαν παραταχθεί οι ερυθρόλευκοι την προηγούμενη εβδομάδα στον Βόλο, με τους Πέντερσεν, Τικνιζιάν, Πουέρτα, Φρόιλερ, Φορτούνη και Γκονσάλες να παίρνουν φανέλα βασικού.

18:42 | 12.09.2026

Ο Ολυμπιακός πέρασε μια δύσκολη εβδομάδα. Άφησε δυο βαθμούς στο Πανθεσσαλικό (1-1 με τον Βόλο), έλυσε τη συνεργασία του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και έβαλε στο “τιμόνι” της ομάδας τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

18:41 | 12.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της Super League

18:41 | 12.09.2026
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