Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1 τελικό: Πρώτη ήττα για τους Πειραιώτες στο πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός πέρασε μια δύσκολη εβδομάδα. Άφησε δυο βαθμούς στο Πανθεσσαλικό (1-1 με τον Βόλο), έλυσε τη συνεργασία του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και έβαλε στο “τιμόνι” της ομάδας τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ