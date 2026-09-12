Ακάθεκτη η Ντορτμουντ στη Bundesliga έχοντας τον Καρέτσα στην εξέδρα – Πρώτη νίκη για Χόφενχαϊμ πριν τον ΟΦΗ

Η φετινή Bundesliga είναι άκρως ανταγωνιστική και το επιβεβαιώνει η κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, όπου μετά από 3 αγωνιστικές (κι ενώ εκκρεμούν ακόμη 3 αγώνες), υπάρχει διπλή «συγκατοίκηση» ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Ντόρτμουντ.

Η Ντόρτμουντ, χωρίς τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην αποστολή της (παρακολούθησε την αναμέτρηση από την εξέδρα, μετά την περιπέτεια που πέρασε με την αφυδάτωση) νίκησε άνετα την Πάντερμπορν 3-0, με ένα γκολ του Σίλβα και δύο του Ενμετσά (το δεύτερο με απίθανο ανάποδο «ψαλίδι») και πλασαρίστηκε ξανά στην κορυφή.

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Η Φράιμπουργκ έκανε… φύλλο και φτερό την Γκλάντμπαχ φτάνοντας στο εμφατικό 5-0, με τον Ιγκόρ Ματάνοβιτς να σκοράρει δύο φορές και να ανεβαίνει στην πρώτη θέση των σκόρερ στην Ιστορία του κλαμπ, με 55 τέρματα στο πρωτάθλημα.

Η Χοφενχάιμ, πρώτος αντίπαλος του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League την προσεχή Πέμπτη (17/9, 19:45) επικράτησε της Στουτγκάρδης με 2-1 χάρις σε δύο γκολ του Χλόζεκ στο 13′ και στο 67′, καταγράφοντας την πρώτη νίκη της στην εφετινή Bundesliga.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στην Bundesliga:

Ουνιόν Βερολίνου-Σάλκε 1-3

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(90’+6′ Σκάρκε – 25′ Γκόσενς, 46′ Αουτσίτσε, 90’+13′ Βέμπερ)

Ντόρτμουντ-Πάντερμπορν 3-0

(5′ Σίλβα, 80′, 88′ Ενμετσά)

Χοφενχάιμ-Στουτγκάρδη 2-1

(13′, 67′ Χλόζεκ – 48′ Μίτελσταντ)

Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ 5-0

(23′, 79′ Ένγκελχαρντ, 29′, 77′ Ματάνοβιτς, 86′ Έγκεσταϊν)

Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν 2-2

(50′, 55′ Γκρέγκοριτς – 18′ Κοφανέ, 89′ Σικ)

Μάιντς-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3

(89′ Τίετζ – 9′, 60′ Ουζούν, 45’+1′ Μπουρκάρντ)