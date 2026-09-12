Τσέλσι – Χαλ 2-2: Ο Τζολάκης δέχθηκε τα πρώτα του γκολ στην Premier League και οι «τίγρεις» είχαν νέα απώλεια βαθμών

Μετά από μια “μάχη” με πολλές εναλλαγές στο σκορ, η Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη έφτασε κοντά στο να φύγει με τη νίκη από την έδρα της Τσέλσι, αλλά είχε για δεύτερη σερί αγωνιστική απώλεια βαθμών, μένοντας στο 2-2 στην έδρα των “μπλε” για την 4η αγωνιστική στην Preier League.

Η Χαλ βρέθηκε πίσω σκορ μόλις στο 6′, με τον Μόργκαν Ρότζερς να γίνεται ο πρώτος παίκτης που νικάει τον Κωνσταντή Τζολάκη στην Premier League. Με τον Μπελούμι όμως να πετυχαίνει δύο γκολ μέσα σε έξι λεπτά, η φιλοξενούμενη ομάδα μετέτρεψε το 0-1 σε 1-2 και πήρε το προβάδισμα κόντρα στην Τσέλσι!

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Συγκεκριμένα, στην πρώτη ευκαιρία της ομάδας στο 28′, ο Μπελούμι εκτέλεσε ιδανικά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει τερματοφύλακα των Λονδρέζων, ενώ έξι λεπτά αργότερα πάλι Αλγερινός, σούταρε, καθώς η μπάλα στρώθηκε στα πόδια του μετά από δοκάρι και με τη βοήθεια της τύχης αυτή κατέληξε στο βάθος της εστίας του Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Η Τσέλσι πίεσε για να μην ηττηθεί εντός έδρας και στο 66′ έφτασε στην ισοφάριση, με τον Ζοάο Πέντρο να νικάει τον Τζολάκη, με κοντινό σουτ.

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Φούλαμ στο Άνφιλντ, με τον Κώστα Τσιμίκα να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα των “κόκκινων”. Την ίδια στιγμή, σπουδαία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία επικράτησε 2-1 της Άστον Βίλα.

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Αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Άστον Βίλα – Νότιγχαμ 1-1

(74′ Άλισον / 46′ Ντελάπ)

Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ 2-2

(38′ Κλάιφερτ, 52′ Ταβερνίερ / 34′,56′ Σάντε)

Τσέλσι – Χαλ 2-2

(7′ Μόργκαν Ρότζερς, 66′ Ζοάο Πέδρο / 28′,34′ Μπελούμι)

Κρίσταλ Πάλας – Ίπσουιτς 2-3

(14′ Καλαϊλί, 75′ Λάρσεν / 23′ Έμερσον, 45′ Ντέιβις, 90′ Φλέμινγκ)

Λίβερπουλ – Φούλαμ 0-0