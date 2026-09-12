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Τσέλσι – Χαλ 2-2: Ο Τζολάκης δέχθηκε τα πρώτα του γκολ στην Premier League και οι «τίγρεις» είχαν νέα απώλεια βαθμών

Μόργκαν Ρότζερς και Ζοάο Πέντρο είναι οι πρώτοι παίκτες της Premier League που πέτυχαν γκολ στην εστία του Έλληνα πορτιέρε
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Dave Shopland
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Μετά από μια “μάχη” με πολλές εναλλαγές στο σκορ, η Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη έφτασε κοντά στο να φύγει με τη νίκη από την έδρα της Τσέλσι, αλλά είχε για δεύτερη σερί αγωνιστική απώλεια βαθμών, μένοντας στο 2-2 στην έδρα των “μπλε” για την 4η αγωνιστική στην Preier League.

Η Χαλ βρέθηκε πίσω σκορ μόλις στο 6′, με τον Μόργκαν Ρότζερς να γίνεται ο πρώτος παίκτης που νικάει τον Κωνσταντή Τζολάκη στην Premier League. Με τον Μπελούμι όμως να πετυχαίνει δύο γκολ μέσα σε έξι λεπτά, η φιλοξενούμενη ομάδα μετέτρεψε το 0-1 σε 1-2 και πήρε το προβάδισμα κόντρα στην Τσέλσι!

Συγκεκριμένα, στην πρώτη ευκαιρία της ομάδας στο 28′, ο Μπελούμι εκτέλεσε ιδανικά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει τερματοφύλακα των Λονδρέζων, ενώ έξι λεπτά αργότερα πάλι Αλγερινός, σούταρε, καθώς η μπάλα στρώθηκε στα πόδια του μετά από δοκάρι και με τη βοήθεια της τύχης αυτή κατέληξε στο βάθος της εστίας του Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Η Τσέλσι πίεσε για να μην ηττηθεί εντός έδρας και στο 66′ έφτασε στην ισοφάριση, με τον Ζοάο Πέντρο να νικάει τον Τζολάκη, με κοντινό σουτ.

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Φούλαμ στο Άνφιλντ, με τον Κώστα Τσιμίκα να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα των “κόκκινων”. Την ίδια στιγμή, σπουδαία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία επικράτησε 2-1 της Άστον Βίλα.

Αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Άστον Βίλα – Νότιγχαμ 1-1

(74′ Άλισον / 46′ Ντελάπ)

Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ 2-2

(38′ Κλάιφερτ, 52′ Ταβερνίερ / 34′,56′ Σάντε)

Τσέλσι – Χαλ 2-2

(7′ Μόργκαν Ρότζερς, 66′ Ζοάο Πέδρο / 28′,34′ Μπελούμι)

Κρίσταλ Πάλας – Ίπσουιτς 2-3

(14′ Καλαϊλί, 75′ Λάρσεν / 23′ Έμερσον, 45′ Ντέιβις, 90′ Φλέμινγκ)

Λίβερπουλ – Φούλαμ 0-0

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