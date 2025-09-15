Ο «μισητός» Αλπερέν Σενγκούν και ο αγαπημένος Ντένις Σρέντερ: Πως το Eurobasket άλλαξε τις προτιμήσεις των Ελλήνων φιλάθλων

Οι Έλληνες φίλαθλοι λατρεύουν να… μισούν διάφορους παίκτες μετά από μεγάλες διοργανώσεις. Ο Ισπανός Ρούντι Φερνάντες ήταν για χρόνια ο πιο “μισητός” μπασκετμπολίστας, τον διαδέχθηκε ο Ντένις Σρέντερ και στη συνέχεια ο Αλπερέν Σενγκούν φρόντισε να… διαλύσει τον ανταγωνισμό.

Ο Αλπερέν Σενγκούν κατάφερε το… ακατόρθωτο. Έγινε σε χρόνο ρεκόρ “κόκκινο πανί” για τους Έλληνες φιλάθλους μετά την απαράδεκτη συμπεριφορά του στον ημιτελικό του Eurobasket ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα.

Το νέο μεγάλο αστέρι της Τουρκίας είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου, κάνοντας λαμπρή καριέρα στον μαγικό κόσμο του NBA με τους Ρόκετς. Η μπασκετική αξία του είναι αδιαμφισβήτητη, ωστόσο φαίνεται ότι έχει θέματα… συμπεριφοράς, τα οποία αν δεν τα βελτιώσει, δεν θα καταφέρει να γίνει ποτέ θρύλος του αθλήματος που θα τον σέβονται όλοι.

Ο 23χρονος ψηλός φαίνεται ότι λατρεύει να… προκαλεί, με αποτέλεσμα να πάρει τον τίτλο του νούμερο 1 αντιπαθητικού παίκτη για τους Έλληνες φιλάθλους.

Οι αναρτήσεις που προκάλεσαν την έκρηξη των Ελλήνων

Όλα ξεκίνησα με τις εμπρηστικές αναρτήσεις του μετά τον θρίαμβο της Τουρκίας επί της Ελλάδας στον ημιτελικό.

Αρχικά, ο άσος των Χιούστον Ρόκετς ανάρτησε μια AI φωτογραφία που δείχνει τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Τουρκίας.

Στη συνέχεια ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με την Ελλάδα και έγραψε: «σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;» κάτι που πολλοί ερμήνευσαν ως αναφορά στη Μικρασιατική καταστροφή.

Η δήλωση που εκνεύρισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν λαλίστατος μετά τον θρίαμβο της Τουρκίας κόντρα στην Ελλάδα. Μόνο που ο Τούρκος σέντερ δεν φαίνεται να σκέφτεται και πολύ πριν μιλήσει, πιάνοντας στο στόμα του, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έναν από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες του πλανήτη.

«Βάλαμε τον Οσμάνι πάνω στον Γιάννη με πολλές βοήθειες. Έκανε εξαιρετική δουλειά. Ο Γιάννης είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Οσμάνι και το κάναμε. Ο Γιάννης είναι καταπληκτικός παίκτης, αλλά όχι σπουδαίος πασέρ. Πήγαμε πάνω του και κλείσαμε τη ρακέτα», δήλωσε.

Οι “πληρωμένες” απαντήσεις από Γιάννη Αντετοκούνμπο και Βασίλη Σπανούλη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αντέδρασε άμεσα μετά τις δηλώσεις του Σενγκούν, αλλά φρόντισε να δώσει την απάντηση του, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

«Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Κρατώ τα πάντα μέσα μου. Οποιος λέει κακά πράγματα για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν έχει κανένα νόημα γιατί δεν θα θυμάστε τι είπαν, αλλά πως απάντησα εγώ. Κρατά τα πάντα μέσα μου. Μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε βίντεο με στιγμές μου στο Youtube και να δείτε αν είπε καλός πασέρ ή όχι», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Σπανούλης φρόντισε να βάλει στη θέση του τον νεαρό Τούρκο ψηλό.

«Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη. Ακούσαμε διαφορετικές ιδέες, από διάφορους ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ για το πώς κλείδωσαν τον Γιάννη. Αυτά είναι ανοησίες. Χάσαμε εύκολα καλάθια, δεν παίξαμε καλά. Δεν θέλω να ακούω αυτές τις ανοησίες. Αυτά είναι για μέσα και για εσάς. Κάποιοι από εσάς δεν έχετε πιάσει μπάλα ποτέ για να ξέρετε. Είναι ανοησίες.

Είμαι ένας άνδρας που πάντα λέει την αλήθεια. Σέβομαι τον κόουτς Αταμάν και έχουμε πολύ καλή σχέση. Είμαστε φίλοι, ανταλλάζουμε απόψεις για το μπάσκετ. Αυτό είναι άλλο πράγμα όμως. Όλες αυτές οι ιστορίες με έκαναν τρελό. Η αλήθεια είναι ότι εμείς κάναμε ένα εξαιρετικό τουρνουά. Εμείς παίξαμε άσχημα με την Τουρκία».

Vassilis Spanoulis was visibly upset by Sengun’s bold remarks about Giannis’s passing skills #Eurobasket



Vassilis Spanoulis: “Sengun is a very small kid to talk about Giannis “



Η κόντρα Αντετοκούνμπο – Σενγκούν συνεχίστηκε στην απονομή των βραβείων

Η κόντρα ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν μεταφέρθηκε και πάλι στο παρκέ, με τους δύο All Star του NBA να μην ανταλλάζουν ούτε βλέμμα μόλις βρέθηκαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο για να παραλάβουν τα βραβεία τους ως μέλη της καλύτερης πεντάδας του Eurobasket.

Ο Τούρκος σέντερ έδωσε κανονικά το χέρι στον Σρέντερ, αγνοώντας τον Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του, ούτε που τον κοίταξε.

Ο Σενγκούν κατάφερε να κάνει τους Έλληνες φιλάθλους να αγαπήσουν τον Ντένις Σρέντερ

Ένα από τα μεγαλύτερα… κατορθώματα του Σενγκούν είναι ότι κατάφερε να αλλάξει την άποψη των περισσότερων Ελλήνων φιλάθλων για τον Ντένις Σρέντερ.

Ο Γερμανός σούπερ ήταν “κόκκινο πανί” λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του και των αντιδράσεων του κατά τη διάρκεια των αγώνων. Πολλοί θα θυμούνται την εκνευριστική συμπεριφορά του προς τα αδέρφια Αντετοκούνμπο αλλά και γενικότερα τους Έλληνες παίκτες στο Eurobasket 2022.

Μετά το τέλος του Eurobasket 2025, ο Ντένις Σρέντερ άλλαξε στάτους, κερδίζοντας την εκτίμηση των Ελλήνων φιλάθλων. Ο Γερμανός γκαρντ διέλυσε την Τουρκία στον τελικό, χάζεψε τον Αλπερέν Σενγκούν και έκανε τους Έλληνες να πανηγυρίσουν έντονα την ήττα της Τουρκίας στον τελικό.

Η θερμή αγκαλιά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα κολακευτικά λόγια

Ντένις Σρέντερ και Γιάννης Αντετοκούνμπο είχαν ένα θερμό τετ-α-τετ μετά το τέλος του τελικού του Eurobasket, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να συγχαίρει τον Γερμανό γκαρντ για την κατάκτηση του τίτλου.





Στη συνέντευξη Τύπου μετά το Γερμανία – Τουρκία, ο Ντένις Σρέντερ υποκλίθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας ότι έχει μόνο σεβασμό στο πρόσωπό του.

«Εκπροσωπούμε και οι δύο τη χώρας μας, εγώ τη Γερμανία και αυτός την Ελλάδα. Πήρε το πρώτο του μετάλλιο για την Ελλάδα, μόνο σεβασμό έχω για αυτόν» είπε αρχικά ο Σρέντερ για τον Αντετοκούνμπο.

«Έχει τέσσερα πανέμορφα παιδιά, μια υπέροχη σύζυγο, τα αδέρφια του που είναι πάντα μαζί του. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά αυτά που κάνει στο NBA είναι σε λίγο διαφορετικό επίπεδο. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο» πρόσθεσε ο Σρέντερ.