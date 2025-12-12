Συμβαίνει τώρα:
Ο Μιχάλης Βοριαζίδης που είχε διαγνωστεί με εξεργασία στα γεννητικά όργανα επέστρεψε στις προπονήσεις του Άρη

Tο πιο ευχάριστο νέο της ημέρας ήρθε από την προπόνηση του Άρη, στην οποία συμμετείχε ο Μιχάλης Βοριαζίδης, ένας πραγματικός νικητής της ζωής.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Άρη επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας του, δύο μήνες μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βοριαζίδης είχε διαγνωστεί στις 17 Οκτωβρίου με εξεργασία στα γεννητικά όργανα, “παγώνοντας” την οικογένεια του Άρη και όχι μόνο.

Στη συνέχεια, ο νεαρός μέσος υποβλήθηκε σε επέμβαση και ξεκίνησε έναν κύκλο θεραπειών τον οποίο ολοκλήρωσε με επιτυχία και σήμερα (12/12/2025) ξεκίνησε προπονήσεις.

