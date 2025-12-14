Συμβαίνει τώρα:
Ο Μόντε Μόρις έφθασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Ξεκινάει άμεσα προπονήσεις με τον Ολυμπιακό ο Αμερικανός γκαρντ
Ο Μόντε Μόρις στην άφιξή του στην Ελλάδα (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Μόντε Μόρις στην άφιξή του στην Ελλάδα (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Μόντε Μόρις αποτελεί το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και έφθασε στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, ο Μόντε Μόρις αφίχθη στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” με πτήση από τη Νέα Υόρκη και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να παρουσιαστεί στη συνέχεια από τον Ολυμπιακό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας περιμένει άμεσα τον Αμερικανό γκαρντ στη διάθεσή του και ενώ ακολουθεί “διαβολοβδομάδα” στη Euroleague, με παιχνίδια κόντρα σε Βαλένθια και Βιλερμπάν. 

