Ο Μόντε Μόρις έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού και αποθεώθηκε

Ο Μόντε Μόρις πάτησε για πρώτη φορά παρκέ με τη φανέλα με το νούμερο 11 του Ολυμπιακού και χειροκροτήθηκε από τους 7.500 φιλάθλους των Πειραιωτών που βρίσκονται στο ΣΕΦ.

Με ζεστό χειροκρότημα καλωσόρισαν οι φίλοι του Ολυμπιακού τον Μόντε Μόρις, που μπήκε δυναμικά στο παρκέ, ρίχνοντας το κορμί του στο έδαφος για να κερδίσει μία μονομαχία.

Ο Αμερικανός πέτυχε με τρίποντο τους πρώτους του πόντους με τα ερυθρόλευκα, εκμεταλλευόμενος την πάσα του Όμηρου Νετζήπογλου. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού των χειροκρότησαν ακόμα πιο έντονα αμέσως μετά το πρώτο του καλάθι.

Ο Μόρις παρουσιάζει τα στοιχεία του οργανωτή που έψαχνε ο Μπαρτζώκας στο παρκέ κόντρα στον Κολοσσό.