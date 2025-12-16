Αθλητικά

Ο Μόντε Μόρις πήρε βιντεοκλήση τη μητέρα του και της έδειξε το ΣΕΦ στο Ολυμπιακός – Βαλένθια

Ο Αμερικανός γκαρντ παρακολούθησε από κοντά τη νέα του ομάδα
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Ο Μόντε Μόρις βρέθηκε για πρώτη φορά στο ΣΕΦ για αγώνα του Ολυμπιακού στην Euroleague και παρακολούθησε τη μονομαχία με τη Βαλένθια.

Ο Μόντε Μόρις αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, με τον Αμερικανό γκαρντ να έρχεται στην Ελλάδα για να ενισχύσει την περιφέρεια της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο νέος παίκτης των Πειραιωτών δεν ήταν σε βαθμό ετοιμότητας για να παίξει στο παιχνίδι με τη Βαλένθια, ωστόσο παρακολούθησε για πρώτη φορά τη νέα του ομάδα στο ΣΕΦ.

morris

Ο Μόντε Μόρις δεν έχασε, μάλιστα, την ευκαιρία να μοιραστεί τη στιγμή με τη μητέρα του, καλώντας τη σε βιντεοκλήση για να της δείξει το γήπεδο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
387
205
161
77
62
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo