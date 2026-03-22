Ο Μόντο Ντουπλάντις παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ντεζιρέ Ινγκλάντερ στο δημαρχείο της Στοκχόλμης

Ο Μόντο Ντουπλάντις είναι ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του επί κοντώ έχοντας κάνει πάμπολα παγκόσμια ρεκόρ. Έχει κερδίσει και στην αγάπη, αφού παντρεύτηκε στα.. κρυφά και για γραφειοκρατικούς λόγους την αγαπημένη του Ντεζιρέ Ινγκλάντερ.

Ο Ντουπλάντις παντρεύτηκε με την σύντροφό του στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης, καθώς έχουν προγραμματίσει το καλοκαίρι να παντρευτούν στις Κάννες, αλλά για να μπορούν να κάνουν το γάμο τους στο εξωτερικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Σουηδοί πολίτες, οι οποίοι θέλουν να παντρευτούν στο εξωτερικό πρέπει πρώτα να καταχωρήσουν το γάμο τους στη Σουηδία και γι’ αυτό ο Μόντο και η Ντεζιρέ έκαναν τον πολιτικό τους γάμο.

View this post on Instagram A post shared by Kygo (@kygomusic)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Σαββατοκύριακο 13/14 Ιουνίου θα κάνουν τον θρησκευτικό τους γάμο στις Κάννες, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο αθλητής. Η πρόταση γάμου του είχε γίνει σε μία ρομαντική απόδραση στα Χάμπτονς, με τον Νουπλάντις να τονίζει ότι ήταν πιο νευρικός και απ’ ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες όταν έκανε την πρόταση.

View this post on Instagram A post shared by Mondo Duplantis (@mondo_duplantis)

«Μπορεί να μη έχω ακόμα το δαχτυλίδι, ωστόσο αυτό θα έρθει όταν θα κάνουμε την πραγματική τελετή και τον γάμο μας, το ερχόμενο καλοκαίρι. Αλλά δεν φοράω ούτε και εγώ το δαχτυλίδι. Ούτε μέχρι την πραγματική τελετή τον Ιούνιο, θα το φορέσω. Κρατώ λίγο την αμερικανική παράδοση και περιμένω την τελετή», είπε ο 26χρονος αθλητής για το λόγο που κανείς εκ των δύο δεν φορά δαχτυλίδια.

Σε ερώτηση για τη διοργάνωση που θα χάσει τον Ιούνιο: «Δεν έχω να σκεφτώ κάτι. Χωρίς δεύτερη σκέψη θα σου πω ότι δεν με νοιάζει. Πρόκειται για τον γάμο μου. Και ο γάμος συμβαίνει μόνο μία φορά. Αν χάσεις έναν ή δύο αγώνες, ποιος νοιάζεται;

Έχω αγωνιστεί όσες φορές ήθελα τα τελευταία πέντε χρόνια. Αν πρέπει να χάσω έναν αγώνα ή ένα τουρνουά, λόγω γάμου και να παντρευτώ τον έρωτα της ζωής μου, δεν έχει και τόση σημασία».