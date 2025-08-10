Ο Μόουζες Οντουμπάτζο εμφανίστηκε στη προπόνηση της ΑΕΚ με νέο look – Oι αντιδράσεις των συμπαικτών του

Με νέο… αέρα και φρέσκο λουκ εμφανίστηκε στα Σπάτα ο Μόουζες Οντουμπάτζο, τραβώντας τα βλέμματα κατά την επανέναρξη της προετοιμασίας της ΑΕΚ ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού για το UEFA Conference League.

Το πρωί της Κυριακής, οι παίκτες της ΑΕΚ επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το ρεπό του Σαββάτου, με τον Άγγλο δεξιό μπακ να κλέβει την παράσταση –όχι για τις κινήσεις του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά για την ανανεωμένη του εμφάνιση!

Ο Οντουμπάτζο εμφανίστηκε χωρίς το χαρακτηριστικό πλούσιο μαλλί που τον συνόδευε από την πρώτη του ημέρα στα ελληνικά γήπεδα, επιλέγοντας πλέον ένα πιο λιτό και «καθαρό» στυλ, που δεν πέρασε απαρατήρητο από συμπαίκτες και τεχνικό επιτελείο.

Μάλιστα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που κυκλοφόρησε από την προπόνηση, ο 31χρονος αμυντικός έδειχνε… λίγο ντροπαλός μπροστά στην κάμερα με τη νέα του εικόνα, αν και το χαμόγελο δεν έλειψε από το πρόσωπό του.