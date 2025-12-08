Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έμεινε εκτός αποστολής από το Ίντερ – Λίβερπουλ για το Champions League

Χωρίς τον Μοχάμεντ Σαλάχ θα αγωνιστεί η Λίβερπουλ την Τρίτη (09.12.2025, 22:00, Newsit.gr) στην έδρα της Ίντερ, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Αιγύπτιος έμεινε εκτός αποστολής από τον Άρνε Σλοτ, γεγονός που αναμένεται να μεγαλώσει τη ρήξη που έχει προκληθεί ανάμεσα στην ομάδα και τον παίκτη.

Το… σχοινί μεταξύ Λίβερπουλ και Σαλάχ τεντώνεται επικίνδυνα, μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του ποδοσφαιριστή, μετά την σοκαριστική ισοπαλία των “ρεντς” στην έδρα της Λιντς. Ο Αιγύπτιος δεν δίστασε να ρίξει ευθύνες τόσο στην ομάδα, όσο και στον ίδιο της το προπονητή, εκφράζοντας με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τη δυσαρέσκεια του που δεν ξεκινάει βασικός στα τελευταία παιχνίδια.

Η συμπεριφορά του αυτή δεν άρεσε σε κανέναν μέσα στην ομάδα και το μέλλον του μοιάζει πλέον αβέβαιο. Όπως αναφέρουν τα Μέσα στην Αγγλία, ο Σαλάχ έμεινε εκτός αποστολής για το ματς στο “Μεάτσα” κι έτσι δεν θα ταξιδέψει στην Ιταλία.