Ο Μοχάμεντ Σαλάχ γνώρισε απίστευτη αποθέωση από τους οπαδούς της Τράμπζονσπορ στην παρουσίασή του

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι και επίσημα παίκτης της Τράμπζονσπορ και ο σύλλογος τον παρουσίασε στο γήπεδο της ομάδας με χιλιάδες οπαδούς να τον αποθεώνουν.

Λίγες ώρες μετά την πρώτη του προπόνηση με την Τράμπζονσπορ, ο Σαλάχ γνώρισε μία πρωτοφανή υποδοχή από τους φίλους της τουρκικής ομάδας, οι οποίοι έκαναν τη νύχτα μέρα από τα καπνογόνα στο γήπεδο.

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Η απίστευτη υποδοχή του Σαλάχ στην Τραπεζούντα/ REUTERS/Umit Bektas

Ο 34χρονος πρώην σταρ της Λίβερπουλ θα λαμβάνει ένα πολύ πλουσιοπάροχο στην Τουρκία, όμως όπως φάνηκε με το καλημέρα θα λαμβάνει και απεριόριστη αγάπη από τους φίλους της ομάδας.

Ο Αιγύπτιος έκανε το καθιερωμένο τελετουργικό των περισσότερων ομάδων στην Τουρκία με το τύμπανο και φάνηκε να είναι ιδιαίτερα συγκινημένος με την υποδοχή.