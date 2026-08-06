Αθλητικά

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ γνώρισε απίστευτη αποθέωση από τους οπαδούς της Τράμπζονσπορ στην παρουσίασή του

Χιλιάδες Τούρκοι οπαδοί της ομάδας από την Τραπεζούντα βρέθηκαν στο γήπεδο για τον 34χρονο σταρ
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ στην παρουσίασή του/ REUTERS/Umit Bektas
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Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι και επίσημα παίκτης της Τράμπζονσπορ και ο σύλλογος τον παρουσίασε στο γήπεδο της ομάδας με χιλιάδες οπαδούς να τον αποθεώνουν.

Λίγες ώρες μετά την πρώτη του προπόνηση με την Τράμπζονσπορ, ο Σαλάχ γνώρισε μία πρωτοφανή υποδοχή από τους φίλους της τουρκικής ομάδας, οι οποίοι έκαναν τη νύχτα μέρα από τα καπνογόνα στο γήπεδο.

Soccer Football - Trabzonspor unveil new signing Mohamed Salah - Papara Park, Trabzon, Turkey - August 6, 2026 Trabzonspor's new signing Mohamed Salah takes photos of the fans from the pitch REUTERS
Η απίστευτη υποδοχή του Σαλάχ στην Τραπεζούντα/ REUTERS/Umit Bektas

Ο 34χρονος πρώην σταρ της Λίβερπουλ θα λαμβάνει ένα πολύ πλουσιοπάροχο στην Τουρκία, όμως όπως φάνηκε με το καλημέρα θα λαμβάνει και απεριόριστη αγάπη από τους φίλους της ομάδας.

Ο Αιγύπτιος έκανε το καθιερωμένο τελετουργικό των περισσότερων ομάδων στην Τουρκία με το τύμπανο και φάνηκε να είναι ιδιαίτερα συγκινημένος με την υποδοχή.

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