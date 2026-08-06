Ο Μοχάμεντ Σαλάχ γνώρισε απίστευτη αποθέωση από τους οπαδούς της Τράμπζονσπορ στην παρουσίασή του

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι και επίσημα παίκτης της Τράμπζονσπορ και ο σύλλογος τον παρουσίασε στο γήπεδο της ομάδας με χιλιάδες οπαδούς να τον αποθεώνουν.
Λίγες ώρες μετά την πρώτη του προπόνηση με την Τράμπζονσπορ, ο Σαλάχ γνώρισε μία πρωτοφανή υποδοχή από τους φίλους της τουρκικής ομάδας, οι οποίοι έκαναν τη νύχτα μέρα από τα καπνογόνα στο γήπεδο.
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Ο 34χρονος πρώην σταρ της Λίβερπουλ θα λαμβάνει ένα πολύ πλουσιοπάροχο στην Τουρκία, όμως όπως φάνηκε με το καλημέρα θα λαμβάνει και απεριόριστη αγάπη από τους φίλους της ομάδας.
Mohamed Salah, evimiz Papara Park’ta pic.twitter.com/3PY16cgr29— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 6, 2026
Ο Αιγύπτιος έκανε το καθιερωμένο τελετουργικό των περισσότερων ομάδων στην Τουρκία με το τύμπανο και φάνηκε να είναι ιδιαίτερα συγκινημένος με την υποδοχή.