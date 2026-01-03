Ο Μπάμπης Κωστούλας για πρώτη φορά βασικός με την Μπράιτον σε ματς για την Premier League

Για πρώτη φορά από τη στιγμή που πήρε μετεγγραφή στην Μπράιτον, ο Μπάμπης Κωστούλας παίρνει φανέλα βασικού σε παιχνίδι της Premier League.

Το 2026 ξεκινάει ιδανικά για τον Μπάμπη Κωστούλα, καθώς ο Έλληνας στράικερ είναι στο αρχικό σχήμα του Φάμπιαν Χίρτσελερ, για τη σημερινή (03.01.2026, 17:00) αναμέτρηση της ομάδας με την Μπέρνλι.

Θυμίζουμε πως ο 18χρονος επιθετικός που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τους “γλάρους”, μετράει 9 συμμετοχές και 1 γκολ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ενώ συνολικά έχει αγωνιστεί σε 12 ματς και έχει σκοράρει δις.

Η ενδεκάδα της Μπράιτον: Φερμπρούχεν, Φαν Χέκε, Ντανκ, Καντιόγλου, Φέλτμαν, Αγιάρι, Γκρούντα, Ρούτερ, Γκόμεζ, Μιτόμα, Κωστούλας.