Ο Μπάμπης Κωστούλας για πρώτη φορά βασικός με την Μπράιτον σε ματς για την Premier League

Ιστορικό για τον Έλληνα επιθετικό το ματς κόντρα στην Μπέρνλι
ΦΩΤΟ Reuters

Για πρώτη φορά από τη στιγμή που πήρε μετεγγραφή στην Μπράιτον, ο Μπάμπης Κωστούλας παίρνει φανέλα βασικού σε παιχνίδι της Premier League.

Το 2026 ξεκινάει ιδανικά για τον Μπάμπη Κωστούλα, καθώς ο Έλληνας στράικερ είναι στο αρχικό σχήμα του Φάμπιαν Χίρτσελερ, για τη σημερινή (03.01.2026, 17:00) αναμέτρηση της ομάδας με την Μπέρνλι.

Θυμίζουμε πως ο 18χρονος επιθετικός που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τους “γλάρους”, μετράει 9 συμμετοχές και 1 γκολ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ενώ συνολικά έχει αγωνιστεί σε 12 ματς και έχει σκοράρει δις.

Η ενδεκάδα της Μπράιτον: Φερμπρούχεν, Φαν Χέκε, Ντανκ, Καντιόγλου, Φέλτμαν, Αγιάρι, Γκρούντα, Ρούτερ, Γκόμεζ, Μιτόμα, Κωστούλας.

