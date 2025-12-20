Αθλητικά

Ο Μπάμπης Κωστούλας «πετάει» στην προπόνηση της Μπράιτον και οι «γλάροι» το δείχνουν στα social media

Ο Έλληνας επιθετικός δουλεύει σκληρά και η αγγλική ομάδα το δείχνει
Ο Μπάμπης Κωστούλας ανεβάζει ρυθμούς στις προπονήσεις της Μπράιτον, δείχνοντας σε όλους πως η προσαρμογή του στο αγγλικό ποδόσφαιρο μπαίνει στην τελική της ευθεία και ψάχνοντας την καθιέρωση στην ομάδα.

Σε video που ανέβασε η Μπράιτον στο Tiktok από την προπόνησή της, ο Μπάμπης Κωστούλας, ντριπλάρει, μαρκάρει, αμύνεται και σκοράρει… τα κάνει όλα!

Ο Έλληνας νεαρός επιθετικός βρίσκεται σε “καυτό” mood και όπως φαίνεται θέτει σοβαρή υποψηφιότητα ώστε να ξεκινήσει βασικός στο σημερινό (20.12.2025, 17:00) εντός έδρας παιχνίδι με τη Σάντερλαντ.

“Babis on fire!”, έγραψαν στην ανάρτησή τους…

@officialbhafc Babis on fire! #CharalamposKostoulas #BHAFC #PremierLeague ♬ original sound – Brighton & Hove Albion FC

Θυμίζουμε πως ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού μετράει μέχρι στιγμής 11 συμμετοχές (178 αγωνιστικά λεπτά), έχοντας σκοράρει δυο φορές (το ένα γκολ, κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ).

