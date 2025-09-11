Αθλητικά

Ο Μπάμπης Κωστούλας σκόραρε απίθανο τέρμα στην προπόνηση της Μπράιτον

Ο Έλληνας επιθετικός «μαγεύει» στο προπονητικό κέντρο των «γλάρων»
Ο Μπάμπης Κωστούλας
Ο Μπάμπης Κωστούλας με τη φανέλα της Μπράιτον / Φωτογραφία από το brightonandhovealbion.com

Ο Μπάμπης Κωστούλας μπορεί να μην έχει κάνει ακόμα το ντεμπούτο του στην Premier League, όμως όπως φαίνεται έχει αρχίσει να βρίσκει τον εαυτό του στο Μπράιτον.

Στην προπόνηση της Μπράιτον, ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε ένα τρομερό τέρμα, με σουτ υπό δύσκολες συνθήκες αποδεικνύοντας, ότι έχει αρχίσει να βρίσκει τη φόρμα του. Ο συμπαίκτης με τον Στέφανο Τζίμα στην Μπράιτον, ταλαιπωρήθηκε στην προετοιμασία, όμως πλέον προπονείται σε φουλ ρυθμούς.

Ο προπονητής του, Φαμπιάν Χιουρτζέλερ, έχει δηλώσει, ότι δε θα βιαστεί να χρησιμοποιήσει κανέναν εκ των δύο Ελλήνων. καθώς θέλει να είναι σίγουρος για την ομαλή προσαρμογή τους στα δεδομένα της Premier League.

 

Ο Κωστούλας έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής, ως αλλαγή στον αγώνα του League Cup κόντρα στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ, με τη φανέλα της Μπράιτον. 

