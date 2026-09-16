Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 2-1 τελικό: Πρώτη ευρωπαϊκή νίκη των Πειραιωτών με ανατροπή στο Europa League

Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση και χτύπησε στο καλύτερο δυνατό χρονικά σημείο

Οι Πειραιώτες βρήκαν το αδύνατο σημείο στην άμυνα της Γιαγκελόνια και χτύπησε από εκτέλεση κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Η πίεση του Ολυμπιακού έχει προκαλέσει πολλά εύκολα λάθη των Πολωνών και αυτό είναι ακόμα κάτι που πρέπει να κυνηγήσει η ομάδα του Ιμανόλ. Οι ερυθρόλευκοι είναι και αυτοί εύκολοι στο λάθος και έτσι δέχτηκαν και το γκολ