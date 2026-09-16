Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 2-1 τελικό: Πρώτη ευρωπαϊκή νίκη των Πειραιωτών με ανατροπή στο Europa League

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-1τη Γιαγκελόνια στην 1η αγωνιστική του Europa League και πήρε τους πρώτους του βαθμούς στη League Phase με τρομερή ανατροπή.
23:53 | 16.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:53 | 16.09.2026
23:51 | 16.09.2026
23:49 | 16.09.2026
Τέλος στο ματς, νίκη με 2-1 για τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του στο Europa League
23:49 | 16.09.2026
Τελευταίο λεπτό στο Φάληρο
23:49 | 16.09.2026
90+2
Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με τον Ρέτσο
Το σουτ του Έλληνα στόπερ από τη περιοχή τράνταξε το δοκάρι του Αμπράμοβιτς
23:46 | 16.09.2026
90+1
Τρια τα λεπτά των καθυστερήσεων
23:46 | 16.09.2026
90'
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την ανατροπή και είναι αγκαλιά με μία σημαντική νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης
23:43 | 16.09.2026
23:38 | 16.09.2026
84'
Γκοολ για τον Ολυμπιακό με κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ, 2-1 το σκορ
Τρομερή σέντρα του Φρόιλερ και δυνατή κεφαλιά του Ουκρανού για την ανατροπή. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους ερυθρόλευκους
23:34 | 16.09.2026
81'
Πιέζει και ψάχνει το γκολ ο Ολυμπιακός
23:33 | 16.09.2026
77'
Πουέρτα και Μπέιλι στις θέσεις των Έσε και Τσικίνιο
23:30 | 16.09.2026
76'
Κίτρινη κάρτα στον Έσε, σκληρό μαρκάρισμα του Αργεντινού
23:29 | 16.09.2026
73'
Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό
Νέο λάθος του Αμπράμοβιτς, όμως ο Τσικίνιο δεν είχε την ισορροπία για να βρει εστία
23:26 | 16.09.2026
23:17 | 16.09.2026
62'
Ο Γιάρεμτσουκ αντικατέστησε τον Γκονζάλες
23:16 | 16.09.2026
59'
Νέα απόκρουση του Αμπράμοβιτς σε σουτ του Σίλβα
Ο τερματοφύλακας της Γιαγκελόνια είπε για ακόμα μία φορα όχι στον Πορτογάλο. Όλα ξεκίνησαν από τρομερή κάθετη του Φρόιλερ
23:09 | 16.09.2026
56'
Χωρίς ευκαιρία μέχρι στιγμής το δεύτερο μέρος, που θυμίζει τον τρόπο που ξεκίνησε το ματς
23:02 | 16.09.2026
52'
Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή της μπάλας και προσπαθεί να δημιουργήσει ευκαιρίες στην αντίπαλη άμυνα
23:02 | 16.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
23:02 | 16.09.2026
Όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου μέρους
23:01 | 16.09.2026
Αλλαγή για τον Ολυμπιακό
Ο Τικνιζιάν στη θέση του Μπρούνο που είχε κιτρινιστεί
22:54 | 16.09.2026
22:49 | 16.09.2026
22:49 | 16.09.2026
22:46 | 16.09.2026
Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση και χτύπησε στο καλύτερο δυνατό χρονικά σημείο
Οι Πειραιώτες βρήκαν το αδύνατο σημείο στην άμυνα της Γιαγκελόνια και χτύπησε από εκτέλεση κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Η πίεση του Ολυμπιακού έχει προκαλέσει πολλά εύκολα λάθη των Πολωνών και αυτό είναι ακόμα κάτι που πρέπει να κυνηγήσει η ομάδα του Ιμανόλ. Οι ερυθρόλευκοι είναι και αυτοί εύκολοι στο λάθος και έτσι δέχτηκαν και το γκολ
22:46 | 16.09.2026
Ημίχρονο στο Καραϊσκάκης, 1-1 το σκορ
22:45 | 16.09.2026
45'
Ένα το λεπτό των καθυστερήσεων
22:42 | 16.09.2026
43'
Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Γκονζάλες, 1-1 το σκορ
Τελικά ήρθε το γκολ για τον Ολυμπιακό από κόρνερ, η κεφαλιά του Ρέτσου απομακρύνθηκε από τον Αμπράμοβιτς, όμως ο Ορμίγκα ήταν εκεί για να σκοράρει σε κενή εστία
22:40 | 16.09.2026
43'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό
Ο Γκονζάλες έκανε τρομερό σουτ, όμως ο Αμπράμοβιτς πετάχτηκε και απομάκρυνε τον κίνδυνο για τους Πολωνούς
22:40 | 16.09.2026
22:39 | 16.09.2026
22:38 | 16.09.2026
39'
Απείλησε η Γιαγκελόνια με τον Ρόμαντσουκ
Μπλόκαρε εύκολα ο Ορτέγκα
22:34 | 16.09.2026
38'
Κίτρινη κάρτα στον Μπρούνο για σκληρό μαρκάρισμα στον Κονσεϊσάο
Ίσως να υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης, μόνο με γραμμές θα φαινόταν η παράβαση
22:32 | 16.09.2026
34'
Ο Αμπράμοβιτς έκανε παιδικό λάθος στην άμυνα της Γιαγκελόνια, όμως η αντίδραση και η πάσα του Τσικίνιο ήταν απογοητευτική
22:31 | 16.09.2026
Απειλεί από τα κόρνερ με τον ίδιο τρόπο ο Ολυμπιακός
Μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτό ο Ιμανόλ και να χτυπήσει την αδυναμία της πολωνικής άμυνας
22:29 | 16.09.2026
31'
Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό
Ο Ζότα Σίλβα απείλησε και πάλι με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι από κόρνερ, απέκρουσε αποτελεσματικά ο Αμπράμοβιτς
22:29 | 16.09.2026
22:25 | 16.09.2026
22:25 | 16.09.2026
22:22 | 16.09.2026
24'
Πάγωσε το γήπεδο, οι παίκτες του Ολυμπιακού προσπαθούν με πίεση να επιστρέψουν στο ματς
22:18 | 16.09.2026
21'
Γκολ για τη Γιαγκελόνια, 1-0 με τον Σμιτ
Σοβαρό λάθος του Ορτέγκα που έδωσε την μπάλα στη Γιαγκελόνια, η οποία ανέβασε παίκτες και με αριστερό πλασέ του Σμιτ έκανε το 1-0 στο Φάληρο
22:16 | 16.09.2026
19'
Δοκάρι για τη Γιαγκελόνια
Ο Πρέλετς νίκησε τον Ρέτσο και μπήκε στην περιοχή από δεξιά, πλάσαρε δυνατά, αλλά η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Στη συνέχεια ο Ορτέγκα έκανε μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Κονσεϊσάο
22:14 | 16.09.2026
16'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό
Οι Πειραιώτες αναπτύχθηκαν υπέροχα, ο Γκονζάλες έσπασε την μπάλα στον ελεύθερο Σάλιακα, όμως το τελείωμα του Έλληνα μπακ ήταν απογοητευτικό
22:12 | 16.09.2026
14'
Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό
Ο Ζότα Σίλβα πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι μετά από κόρνερ του Τσικίνιο. Η μπάλα πήρε ψιλοκρεμαστή τροχιά και πέρασε άουτ
22:11 | 16.09.2026
22:06 | 16.09.2026
12'
Καμία μεγάλη φάση στο ματς μέχρι στιγμής
Η ένταση και το πάθος ξεχειλίζει στον αγωνιστικό χώρο στα πρώτα λεπτά
22:02 | 16.09.2026
7'
Απείλησε με πίεση ψηλά ο Ολυμπιακός
Η πάσα του Φρόιλερ απομακρύνθηκε και μαζί και ο κίνδυνος στην πολωνική άμυνα
22:01 | 16.09.2026
3'
Πιέζει ψηλά ο Ολυμπιακός για να μην αφήσει τους Πολωνούς να γυρίσουν την μπάλα
21:59 | 16.09.2026
Σέντρα στο ματς
21:59 | 16.09.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα
21:57 | 16.09.2026
Ελληνική παρουσία έχει η Γιαγκελόνια με τον Απόστολο Κωνσταντόπουλο να είναι στη βασική ενδεκάδα
Στα στόπερ αγωνίζεται ο παίκτης που έχει περάσει από τον Παναιτωλικό
21:56 | 16.09.2026
Ωραία η ατμόσφαιρα στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης»
21:55 | 16.09.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
21:54 | 16.09.2026
Ο Ολυμπιακός θέλει να σβήσει την ήττα από τον ΟΦΗ στο πρωτάθλημα και να κάνει μία νέα αρχή με τον Ιμανόλ στον πάγκο