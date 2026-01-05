Ο Μπαρναμπάς Βάργκα είναι παίκτης της ΑΕΚ, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις

Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Μπαρναμπάς Βάργκα. Ο 31χρονος επιθετικός πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά και εργομετρικά τεστ τη Δευτέρα (05.01.2026) και πλέον το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση της απόκτησής του από την Ένωση (μαζί με βίντεο και φωτογραφίες από την παρουσίασή του).

Κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβεί από αύριο (06.01.2026) και μέσα στα επόμενα 24ωρα. Ακόμα και να υπάρξει μικρή καθυστέρηση σε αυτό (για να ολοκληρωθούν κάποια τελευταία θέματα), δεν έχει κάποια σημασία μιας και ο Μπαρναμπάς Βάργκα έχει ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στην ΑΕΚ.

Ο Βάργκα αποτελεί το δεύτερο απόκτημα της ΑΕΚ την τρέχουσα χειμερινή μεταγραφική περίοδο μετά τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ. Πλέον το βάρος όλων στην ΑΕΚ πέφτει στον χαφ που θέλει να πάρει στον σύλλογο ο Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Για τον Βάργκα, πάντως, διατέθηκε ένα ποσό που τελικά έφτασε κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ώστε ο 31χρονος Ούγγρο ποδοσφαιριστής να φορέσει τα κιτρινόμαυρα για τα επόμενα χρόνια.