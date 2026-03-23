Ο Μπάρναμπας Βάργκα θα εξεταστεί από την εθνική Ουγγαρίας για το πρόβλημα τραυματισμού

Ο Μπάρναμπας Βάργκα υπέστη διάστρεμμα στο τελευταίο παιχνίδι της ΑΕΚ στη Super League, αλλά θα ενσωματωθεί κανονικά στην εθνική Ουγγαρίας και θα εξεταστεί από το ιατρικό της επιτελείο, για το μέγεθος του τραυματισμού.

Η εθνική Ουγγαρίας θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα σε φιλικό αγώνα στις 31 Μαρτίου, με τον Μπάρναμπας Βάργκα της ΑΕΚ να βρίσκεται στις κλήσεις της, αλλά να είναι πλέον αμφίβολος για το παιχνίδι.

Οι εξετάσεις του Ούγγρου επιθετικού της Ένωσης θα δείξουν το μέγεθος του τραυματισμού και το διάστημα που θα πρέπει να μείνει εκτός, με τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες να ευνοεί πάντως την επιστροφή του για τα πλέι οφ της Super League.