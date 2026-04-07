Ο Μπενουά Μπαστιάν ορίστηκε διαιτητής στο Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League

Τον διαιτητή Μπενουά Μπαστιάν όρισε η UEFA, να διευθύνει το Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League που θα γίνει τη Μεγάλη Πέμπτη στη Μαδρίτη (09.04.2026, 19:45, Newsit.gr).

Βοηθοί του Μπαστιάν στον πρώτο προημιτελικό της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο θα είναι οι Χισάμ Ζακρανί και Ορελιέν Μπερτομιέ, τέταρτος ο Ζερεμί Πινιάρ (όλοι τους Γάλλοι), ενώ στο VAR θα είναι ο Βέλγος Μπραμ Βαν Ντρίσε και ο Γάλλος Μπαστιάν Ντεσεπί.

Ο 43χρονος elite Γάλλος διαιτητής θα σφυρίξει πρώτη φορά σε ματς της ΑΕΚ, αλλά έχει βρεθεί σε πέντε αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων. Ο Μπενουά Μπαστιάν έχει “σφυρίξει” στα Χάποελ Μπερ Σεβά – Ολυμπιακός το 2016 (1-0), Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός το 2019 (3-1), Ολυμπιακός-Μίλαν το 2018 (3-1) και Μπάτσκα Τόπολα – Ολυμπιακός το 2023 (2-2), όπως και στο Μπιλμπάο-Παναθηναϊκός το 2017 (1-0).

Τη φετινή σεζόν, ο Μπενουά Μπαστιάν ήταν σε τέσσερα ματς του Champions League (Άγιαξ-Γαλατάσαραϊ 0-3, Τότεναμ-Σπάρτα Πράγας 3-0, Μπαρτσελόνα-Κοπεγχάγη 4-1 στην League Phase και Μπάγερν-Αταλάντα 4-1 στους “16”), ενώ έχει “σφυρίξει” σε 14 ματς της Ligue 1.