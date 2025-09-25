Ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς θα αναλάβει πρόεδρος της ιστορικής Τσιμπόνα στην Κροατία

Ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς ολοκλήρωσε τη μεγάλη καριέρα του στο NBA και πλέον φέρεται έτοιμος να επιστρέψει στο μπάσκετ από άλλο ρόλο, αναλαμβάνοντας τη θέση του προέδρου στην Τσιμπόνα.

Η ιστορική ομάδα της Κροατίας έχει μείνει μακριά από το ευρωπαϊκό προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, αλλά η ανάληψη της ηγεσίας της από τον Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς θεωρείται αρκετή για να επαναφέρει την Τσιμπόνα στο υψηλότερο επίπεδο.

Σύμφωνα με τα κροατικά Μέσα, ο πρώην NBAer βρίσκεται κοντά στο να πει το “ναι” και σύντομα θα πάρει την απόφασή του, για να επιστρέψει στην ομάδα που υπηρέτησε ως παίκτης στο ξεκίνημα της καριέρας του.