Αθλητικές μεταδόσεις με Nations League, Superbet League 2 και ΑΕΚ – ΠΑΟΚ στο χάντμπολ

Η δράση σε Nations League, Superber League 2, αλλά και τα ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σε χάντμπολ και Futsal, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (28.09.2026).
Οι αθλητικές μεταδόσεις
12:00 Magenta Sport 6 Νικολόζ Μπασιλασβίλι – Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα ATP 250
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14:00 Magenta Sport 6 Ουµπέρ Χούρκατς – Ντένις Σαποβάλοφ ATP 250
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Athens Kallithea FC – Αστέρας Άκτωρ Β Superbet League 2
16:00 Superbet YouTube Channel Μαρκό – Πανθρακικός Superbet League 2
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17:00 Novasports 5HD Αθηναϊκός – Μέχελεν aΘens cup 2026
19:00 Novasports Start Λετονία – Κύπρος UEFA Nations League 2026-27
19:00 Novasports 3HD Αρμενία – Μαυροβούνιο UEFA Nations League
19:00 Novasports 2HD Γεωργία – Ουκρανία UEFA Nations League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Handball Premier
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Futsal Super League
21:45 Novasports Prime Βέλγιο – Γαλλία UEFA Nations League
21:45 Novasports Start Ρουμανία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη UEFA Nations League
21:45 Novasports 4HD Σουηδία – Πολωνία UEFA Nations League
21:45 Novasports 3HD Βόρεια Ιρλανδία – Ουγγαρία UEFA Nations League
21:45 Novasports 2HD Τουρκία – Ιταλία UEFA Nations League