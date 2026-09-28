Το CBS αποθέωσε την Εθνική ποδοσφαίρου για τη νίκη επί της Γερμανίας: «Ίσως το μεγαλύτερο αποτέλεσμα της, από το Euro 2004»

Η Εθνική ποδοσφαίρου νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία τη την Γερμανία και μάλιστα εκτός έδρας. Το 0-1 του Δημήτρη Κουρμπέλη έδωσε το ιστορικό “διπλό” στη γαλανόλευκη και το 2/2 στον όμιλο της League A του Nations League.

Η επιτυχία της Εθνικής ποδοσφαίρου ξεπέρασε τα ευρωπαϊκά σύνορα, με τη νίκη της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επί της Γερμανίας να γίνεται θέμα σχολιασμού και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

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Ο αναλυτής του CBS, Μίχαελ Λαχούντ, αναφέρθηκε στην αγωνιστική εικόνα της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης, εκφράζοντας την εκτίμησή του για την πορεία που διαγράφει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο Λαχούντ τόνισε ότι η νίκη επί της Γερμανίας είναι ίσως το μεγαλύτερο αποτέλεσμα της Ελλάδας μετά την κατάκτηση του Euro 2004, ενώ χαρακτήρισε την εθνική… ανερχόμενη δύναμη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η παρουσία της στο διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.

“Είναι μια ανερχόμενη δύναμη, είναι μια αναπτυσσόμενη παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μην υποτιμάτε την Ελλάδα”, ανέφερε χαρακτηριστικά .

Απ’ την άλλη, τα σχόλια για την Γερμανία δεν ήταν καλά. Ο Λαχούντ χαρακτήρισε τα “πάντσερ” ως μια ομάδα χωρίς έμπνευση. Αν και τόνισε πως οι παίκτες της έχουν εμπειρία, τόνισε ότι από τη “νασιονάλμάνσαφτ” λείπει η ποιότητα!