Ο Μπράουν Ιντέγε αποσύρθηκε από την ενεργό δράση

Την απόφασή του, να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 37 ετών, ανακοίνωσε ο Μπράουν Ιντέγε. Ο άλλοτε διεθνής επιθετικός με την εθνική Νιγηρίας (27 εμφανίσεις με 6 γκολ) αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό τη διετία 2015-17 και σε 65 ματς είχε 28 γκολ και 10 ασίστ.

Ο Μπράουν Ιντέγε φόρεσε και τη φανέλα του Άρη τη σεζόν 2019/2020 και σε 31 αγώνες πέτυχε 10 γκολ, ενώ μοίρασε και μία ασίστ. Μεταξύ άλλων, αγωνίστηκε σε Γουέστ Μπρομ, Μάλαγα και Ντιναμό Κιέβου.

Η δήλωση του Νιγηριανού:

«Μετά από πολλή σκέψη και με μικτά συναισθήματα, αποφάσισα να αποσυρθώ από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θεό για το ταλέντο και την μακρά καριέρα που απόλαυσα. Ευχαριστώ την οικογένεια και τους φίλους μου για την αδιάκοπη αγάπη, στήριξη και κατανόηση μέχρι σήμερα. Αυτό το παιχνίδι με έκανε και μου έδωσε τα πάντα απίστευτη χαρά, δύσκολες μέρες, την ευκαιρία να ταξιδέψω και να δω τον κόσμο, φιλίες ζωής και τόσες αξέχαστες αναμνήσεις.

Σε όλους τους μάνατζερ που εργάστηκαν ακούραστα και διαπραγματεύτηκαν με συλλόγους για να γίνουν τα όνειρά μου πραγματικότητα – σας ευχαριστώ.

Σε όλους τους αθλητικογράφους που πέρασαν αμέτρητες ώρες μέρα και νύχτα καλύπτοντας και προβάλλοντας την καριέρα μου, σας οφείλω ένα χρέος ευγνωμοσύνης. Σε κάθε σύλλογο που είχα την τιμή να φορέσω τη φανέλα του και να τον εκπροσωπήσω, σε κάθε προπονητή και συμπαίκτη που με ώθησε και με στήριξε να γίνω καλύτερος, και σε κάθε φίλαθλο που με στήριξε στις καλές και στις δύσκολες στιγμές σας ευχαριστώ.

Ευχαριστώ, Νιγηρία, για την ευκαιρία που μου έδωσες να φορέσω τα εθνικά χρώματα και να είμαι μέλος των Super Eagles. Αν και ο χρόνος μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής έχει φτάσει στο τέλος, το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα κομμάτι της ζωής μου καθώς μπαίνω στο επόμενο κεφάλαιο. Σας ευχαριστώ όλους που υπήρξατε μέρος αυτού του ταξιδιού και ανυπομονώ να σας συναντώ ακόμα σε αυτούς τους ποδοσφαιρικούς δρόμους».