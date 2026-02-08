Αθλητικά

Ο Νάιτζελ Χέις – Ντέβις έκλεισε στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη με συμβόλαιο 11.000.000 ευρώ για 2,5 χρόνια

Ο Δημήτρης Ιτούδης έπεισε τον Αμερικανό να συνεχίσει την καριέρα του στο Ισραήλ
Ο Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις
Ο Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις με το τρόπαιο του MVP του Final Four/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Νάιτζελ Χέις – Ντέιβις συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, μετά το αποτυχημένο πέρασμα από το NBA και τους Σανς.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πρόσφερε συμβόλαιο 11 εκατομμυρίων ευρώ στον Ντέιβις για να τον πείσει να υπογράψει για 2,5 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο έκανε καλύτερη πρόταση, όμως ο Αμερικανός την απέρριψε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράσινοι πρόσφεραν 12.200.000 ευρώ.

Σημαντικός λόγος στην απόφαση του Αμερικανού φόργουορντ είναι η παρουσία του Έλληνα προπονητή στην ομάδα του Ισραήλ, καθώς αυτός ήταν που το 2022 τον έφερε στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της Φενερμπαχτσέ, με αποτέλεσμα να καταλήξει να είναι ο περσινός MVP του Final Four, που κατέκτησε η τουρκική ομάδα.

