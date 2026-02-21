Αθλητικά

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αναδείχθηκε MVP του τελικού Κυπέλλου, όλα όσα έκανε στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Ήρθε στον Παναθηναϊκό και τον μεταμόρφωσε σε άμυνα και επίθεση
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις εντυπωσίασε με την εμφάνισή του στον τελικό του Allwyn Final 8 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, βοηθώντας τα μέγιστα στην κατάκτηση του τροπαίου (68-79).

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την επιθετική και αμυντική συνεισφορά του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ”χτύπησε” τον Ολυμπιακό στα τρωτά του σημεία και έφερε τον πράσινο τίτλο, μαζί με τον Ρογκαβόπουλο.

Ο Χέιζ-Ντέιβις ολοκλήρωσε το πρώτο του ντέρμπι “αιωνίων” έχοντας αγωνιστεί για 29:30 και όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 15 πόντους, 6/7 δίποντα και 1/6 τρίποντα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός φόργουορντ μάζεψε 6 ριμπάουντ, έδωσε 1 ασίστ, ενώ έκανε και 1 κλέψιμο, σε 28′ 54”.

Λίγο μετά το φινάλε του τελικού, ο Χέιζ-Ντέβις απέκτησε και το βραβείο του MVP του τελικού.

