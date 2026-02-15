Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έρχεται σήμερα στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία σπουδαία μετεγγραφή, με την απόκτηση του περσινού MVP των τελικών της Euroleague, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, ο οποίος και αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα.

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις θα φθάσει στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2026, με τον Παναθηναϊκό να μην έχει ενημερώσει για την ώρα άφιξης, αφού θέλει η ομάδα να συγκεντρωθεί στα παιχνίδια για την GBL και το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν θα έχει έτσι υποδοχή στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, αλλά θα ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος και θα αποφασίσει να θα τον πάρει μαζί του στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη.