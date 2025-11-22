Ο Ναντίρ Χίφι έφαγε σουβλάκι ακολουθώντας τη συμβουλή του Εβάν Φουρνιέ

Ο Ναντίρ Χίφι δεν αγωνίστηκε για λογαριασμό της Παρί στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Σεφ, όπου νίκησαν οι Πειραιώτες, όμως πρόλαβε να δοκιμάσει σουβλάκι, μετά από προτροπή του Εβάν Φουρνιέ.

Στα social media ανέβασε το σουβλάκι που έφαγε ο Χίφι και ο Φουρνιέ έσπευσε να του απαντήσει «στα έλεγα. Δοκίμασε γύρο, τώρα θα τρελαθείς». Ο Γάλλος της Παρί ακολούθησε λοιπόν τη συμβουλή του παίκτη του Ολυμπιακού και δοκίμασε το παραδοσιακό ελληνικό έδεσμα πριν επιστρέψει στη Γαλλία.

Ο Χίφι δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Ολυμπιακό χωρίς να έχει γίνει γνωστή η ακριβής αιτία της απουσίας του από το παιχνίδι στο ΣΕΦ για την 12η αγωνιστική της Euroleague.