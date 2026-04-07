Ο Νάντο Ντε Κολό αποσύρεται από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν

Τέλος εποχής για τον Νάντο Ντε Κολό! Το φινάλε της μεγάλης του καριέρας στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν, ανακοίνωσε ο Γάλλος γκαρντ της Φενέρμπαχτσε.

Σε συνέντευξή του στο “BeBasket” ο Νάντο Ντε Κολό αποκάλυψε πως αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν της καριέρας του στο μπάσκετ. “Δεν είπα ότι θα αποσυρόμουν αν κερδίσουμε τη Euroleague. Αλλά για να είμαι ξεκάθαρος, αυτή θα είναι η τελευταία μου σεζόν”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο 38χρονος Γάλλος γκαρντ.

Ο Ντε Κολό επέστρεψε στη Φενέρμπαχτσε στις αρχές Ιανουαρίου για μια δεύτερη θητεία (αγωνίστηκε στην τουρκική ομάδα μεταξύ 2019 και 2022). Τις δύο προηγούμενες σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Βιλερμπάν.

Ο Νάντο Ντε Κολό είναι αυτή τη στιγμή εκτός δράσης στη Φενέρμπαχτσε, λόγω τραυματισμού στη γάμπα. Στη 13η του σεζόν στη Euroleague “μετράει” 10.9 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ κατά μ.ο. ανά αγώνα.

Ο Ντε Κολό έχει κατακτήσει δυο φορές τη Euroleague, ενώ το 2016 κατέκτησε και το βραβείο του MVP. Είναι κάτοχος πολλών ρεκόρ στη Euroeague, καθώς είναι κορυφαίος όλων των εποχών στην ακρίβεια των ελεύθερων βολών (93,5%), το PIR καριέρας (5.835) και τις εύστοχες ελεύθερες βολές (1.272), ενώ κατατάσσεται δεύτερος σε σκοράρισμα στην καριέρα του με 5.157 πόντους.

Nando De Colo l’a officialisé à notre micro : il prendra sa retraite à l’issue de la saison 2025-2026 !



“Je pense que c’est le bon moment pour passer à autre chose”, explique-t-il longuement



Έκανε το ντεμπούτο του στη Euroleague με τη Βαλένθια το 2010, είχε μια σύντομη θητεία στο NBA με τους Σαν Αντόνιο Σπερς και τους Τορόντο Ράπτορς, ενώ συνέχεια επέστρεψε στην Euroleague για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας το 2014, όπου έμεινε πέντε σεζόν.

Ο Γάλλος βοήθησε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας να φτάσει στο Final Four και τις πέντε σεζόν του, ενώ κέρδισε διακρίσεις All-EuroLeague κάθε σεζόν, συμπεριλαμβανομένων τριών επιλογών στην πρώτη ομάδα.

Η σεζόν του 2015-16 ήταν εντυπωσιακή: κέρδισε το βραβείο MVP της EuroLeague, το βραβείο Alphonso Ford Top Scorer Trophy και το βραβείο MVP του Final Four, οδηγώντας την ΤΣΣΚΑ στην κατάκτηση του τροπαίου. Κατέκτησε έναν δεύτερο τίτλο Euroleague με τους Ρώσους το 2019.

Παράλληλα, ο Ντε Κολό κατέκτησε και το EuroCup με τη Βαλένθια το 2010. Το 2025, τιμήθηκε ως μέλος της ομάδας για την 25η επέτειο της Euroleague.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Ντε Κολό κέρδισε με την εθνική Γαλλίας το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket του 2013. Στην κατοχή του έχει ακόμα δύο ασημένια Ολυμπιακά μετάλλια και έξι συνολικά μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις.