Ο Νεϊμάρ έπαιξε τραυματίας και με γκολ και ασίστ έδωσε τρίποντο παραμονής στη Σάντος

Ο Νεϊμάρ στο τελευταίο παιχνίδι της Σάντος είχε τραυματιστεί στο γόνατο και είχε γίνει γνωστό, ότι θα απουσιάσει από τα τρία παιχνίδια που απέμεναν μέχρι την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Αυτός διέψευσε άπαντες και αγωνίστηκε κόντρα στη Ρεσίφε πετυχαίνοντας γκολ και δίνοντας ασίστ.

Αυτή η νίκη ανέβασε τη Σάντος στη 15η θέση και αύξησε τις πιθανότητες σωτηρίας της ομάδας του Νεϊμάρ. Ο Βραζιλιάνος άνοιξε το σκορ με ωραίο δεξί πλασέ στο 25′. Δέκα λεπτά αργότερα με αυτογκόλ έγινε το 2-0 υπέρ της Σάντος. Ο αρχηγός τς ιστορικής ομάδας έδωσε ασίστ στον Σμιντ στο 67′ για να γίνει το τελικό 3-0 της αναμέτρησης.

GOOOAAAL NEYMAAAAR



Playing injured to save Santos from relegation! Neymar scores to make it 1-0pic.twitter.com/nV3EKTTqr7 — AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) November 29, 2025

Η θυσία του Νεϊμάρ είναι πιθανό να χαρίσει την παραμονή στη Σάντος. Ο Βραζιλιάνος τη φετινή χρονιά σε 26 παιχνίδια έχει 8 γκολ σε όλες τις διοργανώσις με τη φανέλα της ομάδας του.