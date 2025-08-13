Ο Νεκτάριος Τριάντης επέλεξε την Εθνική Ελλάδας και τέθηκε στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ολοκληρώθηκε και τυπικά το θέμα της υπηκοότητάς του και έτσι, ο Νεκτάριος Τριάντης είναι πλέον διαθέσιμος για την Εθνική Ελλάδας, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μπορεί να τον συμπεριλάβει στις επόμενες κλήσεις του για τη “γαλανόλευκη”.

Παρότι είχε αγωνιστεί στις “μικρές” εθνικές της Αυστραλίας, ο Νεκτάριος Τριάντης είχε εκφράσει την επιθυμία του να αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας και το όνειρό του μπορεί να γίνει πια πράξη, αφού εξασφάλισε τα απαραίτητα χαρτιά, για να φορέσει τη γαλανόλευκη φανέλα.

Στα 22 του χρόνια, ο γεννημένος στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, Έλληνας κεντρικός αμυντικός, ανήκει στην αγγλική Σάντερλαντ (αγωνίστηκε πέρυσι ως δανεικός στη Χιμπέρνιαν της Σκωτίας) και αποτελεί έναν ακόμη ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, που μπορεί να υπολογίζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδας.