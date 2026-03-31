Ο Νεκτάριος Τριάντης στο στόχαστρο της Γουέστ Μπρομ

Ο Νεκτάριος Τριάντης πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο MLS με τη Μινεσότα, με τη Γουέστ Μπρομ να παρακολουθεί την περίπτωσή του.

Η Γουέστ Μπρομ δίνει μάχη για να παραμείνει στη Championship, ωστόσο σύμφωνα με την ιστοσελίδα «westbromnews.co.uk» ένας από τους στόχους της για τη νέα σεζόν είναι ο Νεκτάριος Τριάντης.

Ο 22χρονος διεθνής Έλληνας μέσος θα μπορούσε να πάρει μεταγραφή στην αγγλική ομάδα, αρκεί εκείνη φυσικά να παραμείνει στην Championship και να μην υποβιβαστεί.

Nectarios Triantis from distance to put @MNUFC on the scoresheet



Από ένας κεντρικός αμυντικός, ο Τριάντης έχει εξελιχθεί σ’ ένα σύγχρονο χαφ. Μετράει 15 εμφανίσεις με τη Μινεσότα, έχοντας 4 γκολ και 2 ασίστ, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία βάσει Transfermarkt ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.