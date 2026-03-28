Ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και συμμετείχε στην προπόνηση

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να ανήκει στον Παναθηναϊκό και μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στο NCAA με το πανεπιστήμιο Virgina Tech, επέστρεψε στην Ελλάδα.

Στην πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού μετά το παιχνίδι με τη Μονακό μάλιστα, ο Νεοκλής Αβδάλας έδωσε κανονικά το “παρών” και αναμένεται να συμμετέχει από εδώ και στο εξής στο πρόγραμμα του “τριφυλλιού”.

Ο ταλαντούχος γκαρντ δεν υπολογίζεται φυσικά για τη φετινή σεζόν, αλλά είναι ένας παίκτης στον οποίο έχει επενδύσει ο Παναθηναϊκό, αλλά και ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ. Στο NCAA, ο Αβδάλας είχε κατά μέσο όρο 12,1 πόντους, 4,6 ασίστ και 3,1 ριμπάουντ.