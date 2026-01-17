Ο Νεοκλής Αβδάλας με ρόλο δημιουργού βοήθησε στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ στο NCAA

Το Βιρτζίνια Τεκ του Νεοκλή Αβδάλα πήρε τη νίκη κόντρα στο Νοτρ Νταμ με 89-76 έφτασε τις 14 νίκες στο NCAA, ενώ έχει και 5 ήττες.

Ο Νεοκλής Αβδάλας ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 8 πόντους, 7 ασίστ, 2 ριμπάουντ και ένα μπλοκ και ήταν ο κορυφαίος δημιουργός της αναμέτρησης του NCAA. Το μοναδικό ψεγάδι στην στατιστική του ήταν τα 5 λάθη στα οποία υπέπεσε.

Ο Έλληνας γκαρντ επιβεβαίωσε ότι είναι ο κορυφαίος στο κομμάτι των ασίστ για την ομάδα του. Τη φετινή σεζόν έχει κατά μέσο ότι 5.1 τελικές πάσες. Στην αναμέτρηση κόντρα στο Νοτρ Νταμ συνολικά οι παίκτες και των δύο ομάδων μοίρασαν 21 ασίστ, με τον Αβδάλα να έχει τις επτά από αυτές.