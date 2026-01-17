Αθλητικά

Ο Νεοκλής Αβδάλας με ρόλο δημιουργού βοήθησε στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ στο NCAA

Συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις ο Έλληνας γκαρντ στο κολλεγιακό πρωτάθλημα
Νεοκλής Αβδάλας
Ο Νεοκλής Αβδάλας με ττη φανέλα του Βιρτζίνια Τεκ (Photo by Matthew Visinsky/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)

Το Βιρτζίνια Τεκ του Νεοκλή Αβδάλα πήρε τη νίκη κόντρα στο Νοτρ Νταμ με 89-76 έφτασε τις 14 νίκες στο NCAA, ενώ έχει και 5 ήττες.

Ο Νεοκλής Αβδάλας ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 8 πόντους, 7 ασίστ, 2 ριμπάουντ και ένα μπλοκ και ήταν ο κορυφαίος δημιουργός της αναμέτρησης του NCAA. Το μοναδικό ψεγάδι στην στατιστική του ήταν τα 5 λάθη στα οποία υπέπεσε.

Ο Έλληνας γκαρντ επιβεβαίωσε ότι είναι ο κορυφαίος στο κομμάτι των ασίστ για την ομάδα του. Τη φετινή σεζόν έχει κατά μέσο ότι 5.1 τελικές πάσες. Στην αναμέτρηση κόντρα στο Νοτρ Νταμ συνολικά οι παίκτες και των δύο ομάδων μοίρασαν 21 ασίστ, με τον Αβδάλα να έχει τις επτά από αυτές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
110
74
67
52
44
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo