Ο Νεοκλής Αβδάλας οδήγησε το Βιρτζίνια Τεκ σε νέα νίκη, παρά τον τραυματισμό του

Ο Νεοκλής Αβδάλας γύρισε το πόδι του στο ξεκίνημα του ματς του Βιρτζίνια Τεκ με το Κολοράντο Στέιτ, όμως συνέχισε να παίζει και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 66-64.

Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του, έχοντας 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής. Επίσης, έκανε έκανε 1 μπλοκ και 1 κλέψιμο.

Σε πέντε παιχνίδια στη σεζόν μετρά 15.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ κατά μέσο όρο.

Can’t leave Neoklis Avdalas out of these point guard conversations. Yeah we gotta get more layups but… pic.twitter.com/Hkz0uPYQAr James Barlowe (@DraftJunkyJames) November 27, 2025

Με αυτό το αποτέλεσμα, το Virginia Tech έφτασε τις έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες και προκρίθηκε στους αυριανούς ημιτελικούς του τουρνουά.