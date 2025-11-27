Αθλητικά

Ο Νεοκλής Αβδάλας οδήγησε το Βιρτζίνια Τεκ σε νέα νίκη, παρά τον τραυματισμό του

Δύσκολη νίκη για την ομάδα του Έλληνα γκαρντ επί του Κολοράντο Στέιτ (64-66)
(Credit Image: © Greg Atkins
(Credit Image: © Greg Atkins/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Ο Νεοκλής Αβδάλας γύρισε το πόδι του στο ξεκίνημα του ματς του Βιρτζίνια Τεκ με το Κολοράντο Στέιτ, όμως συνέχισε να παίζει και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 66-64.

Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του, έχοντας 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής. Επίσης, έκανε έκανε 1 μπλοκ και 1 κλέψιμο.

Σε πέντε παιχνίδια στη σεζόν μετρά 15.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ κατά μέσο όρο.

 

Με αυτό το αποτέλεσμα, το Virginia Tech έφτασε τις έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες και προκρίθηκε στους αυριανούς ημιτελικούς του τουρνουά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
86
64
64
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo