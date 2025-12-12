Συμβαίνει τώρα:
Ο Νεοκλής Αβδάλας τρελαίνει τους Αμερικανούς: Νεά 30άρα με το Βιρτζίνια Τεκ

Ο νεαρός Έλληνας γκαρντ ξεχωρίζει στο κολεγιακό πρωτάθλημα
Cal Sport Media via AP Images
Cal Sport Media via AP Images

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει τις σπουδαίες εμφανίσεις στο NCAA, αποτελώντας το μεγάλο “όπλο”  του Βιρτζίνια Τεκ.

Το Βιρτζίνια Τεκ του Νεοκλή Αβδάλα επικράτησε 96-74 του Γουέστερν Καρολάινα φτάνοντας το 9-2 στη σεζόν του NCAA.

Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του, αφού σημείωσε 30 πόντους (6/9 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 6/8 βολές) σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Ο Αβδάλας γέμισε τη στατιστική του με 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι μπορεί να κάνει πολλές δουλειές στο παρκέ.

Αθλητικά
