Ο νέος CEO της Euroleague Τσους Μπουένο στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Ο ελληνικός εμφύλιος θα γίνει την Παρασκευή 6 Μαρτίου στο ΣΕΦ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Ο νέος CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, θα δώσει το «παρών» στο ΣΕΦ και θα παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα μονομαχήσουν στο Φάληρο για την 30η αγωνιστική της Euroleague, με τους Πειραιώτες θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς για τον χαμένο τελικό Κυπέλλου και να εδραιωθούν στην πρώτη τετράδα της κατάταξης, την ώρα που οι πράσινοι έχουν ακόμα περισσότερο ανάγκη τη νίκη, μιας και βρίσκονται στη 10η θέση.

Το «παρών» στο μεγάλο παιχνίδι στο ΣΕΦ θα δώσει και ο Τσους Μπουένο. Ο νέος CEO της Euroleague θα παρακολουθήσει από κοντά τον ελληνικό εμφύλιο, ο οποίος αναμένεται να συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα των φίλων του μπάσκετ στην Ευρώπη.

