Ο Νέρι Καστίγιο επισκέφτηκε το μουσείο του Ολυμπιακού μαζί με τις κόρες του

Ο Νέρι Καστίγιο έγραψε τη δική του σημαντική ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού και παραμένει μέχρι και σήμερα ένας από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές της «ερυθρόλευκης» εξέδρας.

Ο Νέρι Καστίγιο δεν ξεχνά τις στιγμές που πέρασε στον Ολυμπιακό και το σαββατοκύριακο που πέρασε είχε την ευκαιρία να βρεθεί στο νέο μουσείο του συλλόγου που βρίσκεται στο “Γ. Καραϊσκάκης” και να καμαρώσει το ερυθρόλευκο παρελθόν.

“Χαρούμενος που είμαι μέρος της ιστορίας της καλύτερης ομάδας της Ελλάδας”, έγραψε ο Καστίγιο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενώ ανάλογη ανάρτηση έκαναν και οι ερυθρόλευκοι. Ο παλαίμαχος άσος του Ολυμπιακού επισκέφθηκε το μουσείο των Πειραιωτών μαζί με τις δύο κόρες του.

Θυμίζουμε ότι ο πρώην άσος των “ερυθρόλευκων” κατέκτησε έξι πρωταθλήματα και δύο κύπελλα με τη φανέλα του Ολυμπιακού.