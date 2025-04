Ο Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ της Μπάγερν κορυφαίος αμυντικός στη φετινή Euroleague

Ο Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ της Μπάγερν κατέκτησε το βραβείο του “Αμυντικού της Χρονιάς” στην Euroleague για την σεζόν 2024/25, όπως ενημέρωσε η διοργανώτρια αρχή.

Ο Αμερικανός με γερμανικό διαβατήριο γκαρντ, πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπάγερν. Μέτρησε 8,4 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 4,9 ασίστ και 1,6 κλεψίματα ανά αγώνα σε 33 συμμετοχές, όντας κομβικός στην υπέρβατική πορεία των Βαυρών -μέσα στη σεζόν- στη Euroleague.

Nick Weiler-Babb is the 2024–25 EuroLeague Best Defender!



The Bayern Munich guard becomes the first player in club history to win the award, voted on by EuroLeague head coaches



He led the league in steals 1.6 and all guards in rebounds 4.2 anchoring Bayern’s defense all… pic.twitter.com/YH9rND0PMF