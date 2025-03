Ο Νικ Καλάθης πέτυχε απίστευτο τρίποντο για τη Μονακό σε προσπάθεια για πάσα στον Γιώργο Παπαγιάννη

Ο Νικ Καλάθης κατάφερε να γίνει viral στο παιχνίδι της Μονακό με τη Λε Πορτέλ, καθώς πέτυχε ένα “τρελό” τρίποντο για τους Μονεγάσκους, σε προσπάθεια για άλεϊ ουπ με τον Γιώργο Παπαγιάννη.

Η Μονακό πήρε μία άνετη νίκη με 91-67 επί της Λε Πορτέλ, καθώς έβαζε καλάθια και… χωρίς να το θέλει, με τον Νικ Καλάθη να αποδεικνύεται πολύ τυχερός σε ένα από τα τρίποντα του αγώνα.

Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ απέδειξε έτσι ότι… είναι ο κορυφαίος πασέρ της Ευρώπης πάντως, αφού μετέτρεψε μία από τις πάσες του και σε τρίποντο στον αγώνα των Μονεγάσκων. “Το ήθελε. Υπολογισμένο. Η τύχη δεν ήταν παράγοντας”, έγραψε η Μονακό τρολάροντας στα social media.

Totally meant it. Calculated. No luck factor.



Nick Calathes with an INCREDIBLE triple pic.twitter.com/VTDUXBq8a2