Ο Νικ Κύργιος κέρδισε 2-0 την Αρίνα Σαμπαλένκα στη «Μάχη των Φύλων» – «Κράξιμο» στα social media για τον αγώνα

Η πλευρά στην οποία αγωνίστηκε η Σαμπαλένκα ήταν κατά 9% μικρότερη από αυτή του Κύργιου
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Amr Alfiky/Pool

O Νικ Κύργιος χρειάστηκε 75 λεπτά στην αναμέτρηση με την Αρίνα Σαμπαλένκα, βγαίνοντας νικητής από το “Battle of the Sexes” που πραγματοποιήθηκε στην στην Coca-Cola Arena του Ντουμπάι.

Ο Κύργιος -παρά το ιδιαίτερο φορμάτ του αγώνα επίδειξης με την Σαμπαλένκα- επικράτησε με 6-3, 6-3 δείχνοντας παράλληλα πολύ καλά στοιχεία, ενόψει της επιστροφής του στο Tour τη νέα σεζόν.

Η Σαμπαλένκα από την πλευρά της έβαλε δύσκολα στο 2ο σετ στον Νο671 του κόσμου, καθώς προηγήθηκε με 3-1, ωστόσο ο Κύργιος με 5 σερί games σφράγισε τη νίκη.

Οι «πειραγμένοι» κανόνες του αγώνα

Για να γεφυρωθεί –θεωρητικά– το βιολογικό χάσμα δύναμης και ταχύτητας, οι διοργανωτές (η εταιρεία Evolve, που εκπροσωπεί και τους δύο αθλητές) εισήγαγαν τρεις βασικές τροποποιήσεις:

-Μικρότερο γήπεδο: Η πλευρά της Σαμπαλένκα θα είναι μειωμένη κατά 9%, ποσοστό που –σύμφωνα με τους διοργανωτές– αντικατοπτρίζει τη μέση διαφορά ταχύτητας κίνησης ανδρών-γυναικών.

-Ένα σερβίς ανά πόντο: Καταργείται το δεύτερο σερβίς, ώστε να περιοριστεί το μεγαλύτερο όπλο του Κύργιου.

-Format αγώνα: Δύο νικηφόρα σετ, με tie-break 10 πόντων αντί για τρίτο σετ.

Όλα αυτά -ειδικά το 9% υπέρ της Σαμπαλένκα- δεν άρεσαν καθόλου στους χρήστες των social media, που έκαναν λόγο για “αγώνα – ντροπή” και “χάλι”, μέσω των αναρτήσεών τους.

Να αναφέρουμε ότι -τα προηγούμενα 24ωρα- η “υποδοχή” του αγώνα από τον διεθνή Τύπο ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Ο δημοσιογράφος του “Guardian”, Τούμαϊνι Καραγιόλ, χαρακτήρισε την αναμέτρηση “ένα από τα πιο κυνικά θεάματα που έχει γνωρίσει το τένις”, τονίζοντας ότι: “Παρουσιάζει το γυναικείο τένις ως κάτι που χρειάζεται τεχνητή βοήθεια για να σταθεί δίπλα στο ανδρικό. Αντί να αναδείξει την αξία του, το υποβαθμίζει.”

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, παρά το τεράστιο ενδιαφέρον (με κάλυψη από BBC, NBC και διεθνή δίκτυα), το μήνυμα που εκπέμπεται είναι προβληματικό: ένα θέαμα βασισμένο περισσότερο στο σοκ και το marketing παρά στον αθλητισμό.

