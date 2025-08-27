Ο Νίκλας Ελίασον της ΑΕΚ επέστρεψε στην Εθνική Σουηδίας

Ξανά στη διάθεση του Γιόν Νταλ Τόμασον βρίσκεται ο Νίκλας Ελίασον, με τον Σουηδό εξτρέμ της ΑΕΚ να επανέρχεται στις κλήσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του.

Συγκεκριμένα, ο Ελίασον θα βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής Σουηδίας στα δυο προσεχή παιχνίδια απέναντι σε Σλοβενία (5/9/25) και Κόσοβο (8/9/25) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον εξτρέμ της ΑΕΚ να φορά και πάλι το Εθνόσημο στο στήθος μετά από ένα μικρό διάλλειμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και αυτό διότι ο Ελίασον είχε αγωνιστεί τελευταία φορά με την Σουηδία τον περασμένο Μάρτιο στο φιλικό με την Βόρειο Ιρλανδία ωστόσο έκτοτε το ντεφορμάρισμά του είχε ως αποτέλεσμα ο Τόμασον να επιλέγει να τον αφήνει εκτός αποστολής.

Ωστόσο, η εντυπωσιακή του επιστροφή στους αγώνες της ΑΕΚ, με το καθοριστικό γκολ του στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Ένωσης απέναντι στην Άντερλεχτ (1-1), αλλά και την καλή του εμφάνιση κόντρα στον Πανσερραϊκό στο ελληνικό πρωτάθλημα (2-0), έδωσαν στον ταχυδύναμο εξτρέμ το εισιτήριο για την επιστροφή του στην Εθνική Σουηδίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sweden Men’s National Team. (@swemnt)

Ο Νίκλας Ελίασον που μετρά οκτώ συμμετοχές με τους Σουηδούς και είναι διεθνής από τον Ιούνιο του 2024.