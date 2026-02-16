Συμβαίνει τώρα:
Ο Νίκολα Γιόκιτς αναγνώρισε την εικόνα του Αγίου Γεωργίου στο τζάκετ του Καρλ Άντονι Τάουνς

Viral χωρίς να καταλάβει γιατί, έγινε ο Τάουνς τον Νιου Γιορκ Νικς
Σε μία απίστευτη σκηνή στο περιθώριο του All Star Game του NBA, ο Καρλ Άντονι Τάουνς εμφανίστηκε με τζάκετ που είχε στην πλάτη του, την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον ορθόδοξο, Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Καρλ Άντονι Τάουνς φαίνεται ότι φόρεσε ένα τζάκετ με τη μορφή του Αγίου Γεωργίου, χωρίς να γνωρίζει περί τίνος πρόκειται, αλλά ο Νίκολα Γιόκιτς αναγνώρισε την εικονογραφία και ενημέρωσε σχετικά τον σέντερ των Νιου Γιορκ Νικς.

Ως χριστιανός ορθόδοξος, ο σούπερ σταρ του NBA είπε ότι είναι σέρβικη εικόνα, προκαλώντας την έκπληξη τόσο του Τάουνς, όσο και του Στεφ Κάρι, που βρισκόταν δίπλα τους. Ζήτησε μάλιστα να το ανεβάσουν στα social media, για να του εξηγήσουν ακριβώς τι αφορά.

Ο Τάουνς ρωτήθηκε μάλιστα σχετικά και στη συνέντευξη Τύπου, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να κάνει πια, μάθημα ιστορίας.

